Omisión de alto deriva en un accidente vehicular en la colonia Pancho Villa

NUEVO LAREDO, TAM.- La obstrucción de un señalamiento de tránsito y la falta de precaución al conducir derivaron en un accidente vehicular registrado en el cruce de las calles Soledad Sáenz y Pablo González, en la colonia Pancho Villa, con saldo de daños materiales y sin personas lesionadas.
El percance ocurrió cuando un automóvil Kia Rio modelo 2021, conducido por María Luisa, de 31 años, circulaba de oriente a poniente por la calle Pablo González y al llegar a la intersección no respetó la señal de alto.
Al incorporarse al crucero, la unidad fue impactada por una camioneta Ford F-150 modelo 2018, que era manejada por Laura Elena, de 20 años, quien se desplazaba de norte a sur con vía de preferencia.
De acuerdo con la versión de la conductora del Kia, la señal restrictiva de alto no era visible debido a ramas de un árbol que obstruían la vista, situación que, señalaron vecinos del sector, ya había sido reportada con anterioridad sin que se realizaran trabajos de poda.
A pesar de lo aparatoso del choque, paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que ninguna de las conductoras presentó lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.
Elementos de Tránsito y Vialidad realizaron el peritaje correspondiente, en el que se estableció como causa del accidente la falta de precaución al conducir y la omisión de la señal de alto, en apego al Reglamento de Tránsito vigente.
Ambos vehículos presentaron daños materiales y fueron retirados del lugar para su traslado al corralón municipal, a fin de liberar la vialidad y continuar con los trámites administrativos correspondientes.