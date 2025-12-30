Omisión de alto deriva en un accidente vehicular en la colonia Pancho Villa

Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que ninguna de las conductoras presentó lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La obstrucción de un señalamiento de tránsito y la falta de precaución al conducir derivaron en un accidente vehicular registrado en el cruce de las calles Soledad Sáenz y Pablo González, en la colonia Pancho Villa, con saldo de daños materiales y sin personas lesionadas.

El percance ocurrió cuando un automóvil Kia Rio modelo 2021, conducido por María Luisa, de 31 años, circulaba de oriente a poniente por la calle Pablo González y al llegar a la intersección no respetó la señal de alto.

Al incorporarse al crucero, la unidad fue impactada por una camioneta Ford F-150 modelo 2018, que era manejada por Laura Elena, de 20 años, quien se desplazaba de norte a sur con vía de preferencia.

De acuerdo con la versión de la conductora del Kia, la señal restrictiva de alto no era visible debido a ramas de un árbol que obstruían la vista, situación que, señalaron vecinos del sector, ya había sido reportada con anterioridad sin que se realizaran trabajos de poda.

A pesar de lo aparatoso del choque, paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que ninguna de las conductoras presentó lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito y Vialidad realizaron el peritaje correspondiente, en el que se estableció como causa del accidente la falta de precaución al conducir y la omisión de la señal de alto, en apego al Reglamento de Tránsito vigente.

Ambos vehículos presentaron daños materiales y fueron retirados del lugar para su traslado al corralón municipal, a fin de liberar la vialidad y continuar con los trámites administrativos correspondientes.