Provoca conductora choque con taxi al no respetar alto en colonia Hidalgo

Accidente dejó solo daños materiales; autoridades reiteraron llamado a respetar señalamientos para prevenir riesgos mayores

Tras el choque, se registró una rápida movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes acudieron para brindar atención prehospitalaria a los involucrados. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un descuido al volante generó un accidente en el cruce de las calles Doctor Mier y Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Hidalgo, donde una camioneta y un vehículo de transporte público colisionaron, dejando como saldo únicamente daños materiales.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el percance ocurrió cuando una camioneta Ford Escape, que circulaba de sur a norte por la avenida Josefa Ortiz de Domínguez, no respetó el señalamiento de alto total ubicado en el cruce con Doctor Mier.

La unidad era conducida por Cecilia, de 65 años, quien al incorporarse a la intersección se atravesó al paso de un taxi que contaba con vía de preferencia, provocando el impacto.

El vehículo afectado fue un taxi Chevrolet Cavalier, número económico 79, manejado por Alberto, de 61 años, quien se desplazaba de poniente a oriente sobre la calle Doctor Mier y no tuvo oportunidad de evitar la colisión.

Tras el choque, se registró una rápida movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes acudieron para brindar atención prehospitalaria a los involucrados.

Luego de ser valorados en el lugar, los paramédicos confirmaron que ninguno de los conductores presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Agentes de Tránsito y Vialidad acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente, deslindar responsabilidades y ordenar el traslado de ambas unidades al corralón municipal.

Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a respetar los señalamientos viales, ya que la omisión de un alto puede derivar en accidentes que, aunque en esta ocasión no dejaron personas lesionadas, sí generan riesgos mayores para conductores y peatones.

