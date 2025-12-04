Reporta Protección Civil 607 incendios en zacatales y advierte riesgos por descuidos

La autoridad señaló causas recurrentes y pidió prevención ante condiciones que facilitan la propagación rápida del fuego

Si bien muchos de estos incidentes se controlan con rapidez, las autoridades reconocen que algunos han representado riesgos importantes. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Si bien muchos de estos incidentes se controlan con rapidez, las autoridades reconocen que algunos han representado riesgos importantes. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo informó que, de enero a noviembre de este año, atendió un total de 607 incendios en zacatales, una cifra que refleja la frecuencia con la que estos siniestros afectan a distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con la dependencia, la mayoría de los incendios fueron provocados por descuidos humanos, principalmente colillas de cigarro mal apagadas y el llamado efecto lupa, cuando fragmentos de vidrio concentran los rayos solares y encienden pastizales secos.

Si bien muchos de estos incidentes se controlan con rapidez, las autoridades reconocen que algunos han representado riesgos importantes. Uno de los casos más delicados ocurrió en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl, donde las operaciones tuvieron que suspenderse por casi una hora.

El registro mensual muestra la constante demanda de atención: enero sumó 70 incendios; febrero 101; marzo 126; abril 46; mayo 43; junio 24; julio 47; agosto 48; septiembre 34; octubre 31 y noviembre 37, cifras que evidencian la magnitud del problema.

Protección Civil advirtió que la combinación de altas temperaturas, sequía y descuidos incrementa el peligro, pues un pequeño incendio puede propagarse con rapidez y alcanzar zonas habitadas.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía evitar arrojar colillas de cigarro, botellas de vidrio o cualquier material que pueda iniciar un fuego en áreas abiertas.

Recordaron que el efecto lupa sigue siendo una de las causas más comunes y peligrosas, ya que no solo provoca daño ambiental, sino que también amenaza la seguridad de las familias.

Finalmente, Protección Civil reiteró que la prevención es la herramienta más efectiva para reducir la incidencia de estos incendios y proteger tanto a las personas como a la infraestructura clave de la ciudad.