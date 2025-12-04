Provoca exceso de velocidad choque en la Francisco Villa: deja cuantiosos daños

El conductor perdió el control en un crucero concurrido y embistió a una camioneta que esperaba el semáforo

El accidente ocurrió en el cruce de Iglesias Calderón y Eva Sámano, donde un automóvil Chevrolet Cruze terminó fuera de control al momento de aproximarse al semáforo. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El accidente ocurrió en el cruce de Iglesias Calderón y Eva Sámano, donde un automóvil Chevrolet Cruze terminó fuera de control al momento de aproximarse al semáforo. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La imprudencia al conducir a exceso de velocidad volvió a causar estragos en la colonia Francisco Villa, donde un choque ocurrido la mañana de este miércoles puso en riesgo no solo a los automovilistas involucrados, sino también a peatones que transitaban por la zona.

El accidente ocurrió en el cruce de Iglesias Calderón y Eva Sámano, donde un automóvil Chevrolet Cruze terminó fuera de control al momento de aproximarse al semáforo.

El responsable fue identificado como Ángel Emmanuel, de 32 años, quien conducía de norte a sur sobre Eva Sámano a una velocidad que le impidió maniobrar con seguridad.

Al llegar al crucero, el conductor perdió el control del vehículo, el cual atravesó dos camellones antes de impactarse directamente contra una camioneta Jeep Grand Cherokee modelo 1999.

La unidad afectada era conducida por Maricela, de 60 años, quien se encontraba detenida de manera correcta, esperando la luz verde del semáforo en los carriles de poniente a oriente.

El impacto tomó por sorpresa a la conductora, quien relató que no tuvo oportunidad de reaccionar debido a la velocidad con la que el automóvil se aproximó.

A pesar de la fuerza del choque y del riesgo generado para otras personas en el área, no se reportaron lesionados, aunque los daños materiales fueron significativos.

Las autoridades viales reiteraron el llamado a manejar con precaución, especialmente en zonas con alto flujo vehicular, donde una maniobra irresponsable puede poner en peligro a toda la comunidad.