Rescata Cruz Azul empate ante Tigres con penal tardío en semifinal de ida

El resultado obliga a los celestes a buscar triunfo en Monterrey, mientras Tigres avanzaría con otro empate

Los felinos se llevan un buen resultado de la cancha del Olímpico Universitario. [X]

Los felinos se llevan un buen resultado de la cancha del Olímpico Universitario. [X]

CIUDAD DE MÉXICO.- El uruguayo Gabriel Fernández convirtió un penal en la recta final para que Cruz Azul salvara apenas en casa un empate 1-1 ante Tigres el miércoles, en el partido de ida de una de las semifinales del torneo Apertura de la Liga MX.

El argentino Ángel Correa abrió el marcador por los visitantes a los 61 minutos, luego de impactar con un potente derechazo el esférico que la zaga celeste no pudo despejar de su área.

Fernández aprovechó la oportunidad de igualar el marcador a los 76, con el cobro de un penal tras sancionarse una mano de Marco Farfán dentro del área.

Tigres volverá a su feudo en el estado norteño de Nuevo León con la oportunidad de ganar su pase a su primera final desde el Apertura 2023 si mantiene un empate en el global. Ese resultado le permitiría avanzar gracias a su mejor posición en la tabla durante la fase regular.

Para Cruz Azul, que aspira a volver a una final desde la del Clausura 2024, no queda otra más que salir con un triunfo el sábado en el estadio Universitario de Nuevo León.

El duelo estuvo anestesiado la mayor parte de la primera mitad, en la que el único disparo a puerta antes del descanso llegó en los primeros minutos, cuando al argentino Correa le llegó un rechace del arquero Andrés Gudiño a los linderos del área y desde ahí efectuó un derechazo que se estrelló en la base del poste.

Después de ese momento, los visitantes controlaron el encuentro con un bloque bajo que cedió el control del esférico a los celestes, pero con un efectivo dispositivo defensivo que evitó daño sobre la portería defendida por el argentino Nahuel Guzmán.

Durante los primeros minutos del complemento, el también argentino Juan Brunetta tuvo otra opción por los felinos para abrir el marcador al recibir un pase dentro del área, pero su remate se fue a un lado de la portería. Momentos después llegó la opción para que Correa rompiera el cero en el marcador.

Con la presión de verse abajo, Cruz Azul comenzó a tener más opciones y disparos a gol, pero únicamente pudo reflejar ese dominio en el marcador gracias a la señalización del penal por parte del árbitro Ismael López Peñuelas.

Más tarde se disputaba la ida de la otra serie semifinal, cuando Monterrey reciba all campeón Toluca.