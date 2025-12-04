Mantiene Nasralla estrecha ventaja en Honduras mientras persiste incertidumbre electoral nacional

Simpatizantes del Partido Liberal se reúnen frente a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral durante el recuento de votos tras las elecciones generales en Tegucigalpa, Honduras, el martes 2 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

TEGUCIGALPA.- El candidato conservador Salvador Nasralla continuaba el miércoles por la noche encabezando la elección presidencial hondureña del domingo con una leve ventaja de unos 13.927 votos sobre el también conservador Nasry Asfura, mientras el país centroamericano seguía expectante al desenlace.

Ambos presidenciables superaron la madrugada del miércoles el millón de sufragios, según los resultados preliminares, que otorgan a Nasralla, del Partido Liberal, un 40,23% de los votos y Asfura, del Partido Nacional —también conservador—, un 39,69% tras escrutarse el 80,29% de las actas. La candidata oficialista Rixi Moncada seguía rezagada con el 19,01 de los respaldos.

De acuerdo con el sistema de divulgación del Consejo Nacional Electoral esos resultados preliminares corresponden a 15.378 actas transmitidas y procesadas de un total de 19.152. Hasta el momento de esas 15.245 actas hay 2.204 que presentan inconsistencias y deberán ser cotejadas voto por voto para subsanarlas, según el ente electoral.

El CNE tiene un máximo de 30 días para emitir una declaratoria final sobre el ganador de los comicios, tiempo en el cual debe realizar todo el proceso de conteo, procesamiento y subsanación.

Los dos candidatos en pugna han respetado el llamado del órgano electoral para no declararse ganadores, aunque ambos aseguran tener todas las actas y se consideran triunfadores.

Las elecciones generales en Honduras se celebraron el domingo para elegir al nuevo presidente y tres designados presidenciales o vicepresidentes, 128 diputados propietarios e igual número de suplentes y los 298 alcaldes y vicealcaldes.

Un grupo de liberales salió la noche del lunes a las calles con antorchas, cerca de donde se encuentra el comando de campaña del Partido Liberal, como muestra de apoyo a Nasralla.

El sitio web que las autoridades electorales hondureñas establecieron para compartir los resultados de la votación experimentó “problemas técnicos” que causaron su caída, dejando al público sin información sobre los resultados de la contienda presidencial y otras votaciones extremadamente cerradas, informó el CNE el martes por la mañana.

Al momento de la caída del sitio, sólo 515 votos separaban al puntero en ese entonces Asfura de Nasralla. Ninguno de los dos pertenece al partido LIBRE de la presidenta Xiomara Castro, aunque Nasralla ha sido tanto rival como aliado, sirviendo durante un par de años como su vicepresidente.

El mandatario estadounidense Donald Trump había otorgado su respaldo a Asfura, diciendo que era el único candidato con el que podía trabajar.

Horas antes el martes, funcionarios de Estados Unidos confirmaron que el expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumplía una sentencia de 45 años en prisión por tráfico de drogas, había sido liberado luego de recibir un indulto por parte de Trump.