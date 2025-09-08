Renuevan INMUJER y CECATI 193 convenio de colaboración

Para realizar actividades en conjunto con la finalidad de abrir oportunidades de desarrollo para las mujeres de la localidad

En apoyo al empoderamiento económico y combate a la violencia de género, CECATI 193 se compromete a otorgar becas del 100% en materia de inscripción a usuarias del Instituto de la Mujer. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- INMUJER Nuevo Laredo y CECATI 193 renovaron un convenio de colaboración para realizar actividades en conjunto con la finalidad de abrir oportunidades de desarrollo para las mujeres de la localidad.

A través de este convenio, INMUJER se compromete a brindar talleres y pláticas de capacitación al personal docente, administrativo y alumnado de CECATI 193 en materia de derechos humanos y perspectiva de género, así como protocolos de atención ante casos de mujeres en situación de violencia.

En apoyo al empoderamiento económico y combate a la violencia de género, CECATI 193 se compromete a otorgar becas del 100% en materia de inscripción a usuarias del Instituto de la Mujer, aplicando el 50% para mujeres en general.

Así mismo, ambas instituciones acuerdan desarrollar proyectos con perspectiva de género, orientados a la formación y desarrollo integral de las nuevas generaciones.

Rubricaron el convenio: la Lic. Cynthia Canturosas Villarreal, Presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Municipal de la Mujer; Lic. Cynthia Rodríguez Leija, Directora General de INMUJER; la Ing. Patricia Moreno Arvizu, Directora del CECATI 1993; la Lic. Hilda Raquel Rodríguez Niño, Trabajadora Social de CECATI 193 y la Lic. Areli Cortez Salinas, Coordinadora de Capacitación y Vinculación de INMUJER Nuevo Laredo.