Impulsa DIF Nuevo Laredo educación y desarrollo integral de la niñez a través de PANNARTI

El programa ofrece clases de nivel primaria y secundaria en coordinación con el ITEA

El programa ofrece clases de nivel primaria y secundaria en coordinación con el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos. [Agencias]

El programa ofrece clases de nivel primaria y secundaria en coordinación con el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con la finalidad de reducir la deserción escolar y abrir espacios de crecimiento integral para la niñez y adolescencia, el Sistema DIF Nuevo Laredo mantiene abiertas las inscripciones en el Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Trabajo Infantil (PANNARTI).

El programa ofrece clases de nivel primaria y secundaria en coordinación con el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA), así como apoyo escolar en español y matemáticas para estudiantes de entre 6 y 17 años.

Además de la formación académica, PANNARTI pone al alcance de los menores una oferta de talleres artísticos, culturales y recreativos, entre ellos: teatro, computación, manualidades, música, baile, educación física, coordinación motriz y educación socioemocional. Todas las actividades son gratuitas y se realizan de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

El director general del DIF Nuevo Laredo, Viviano Vázquez Macías, hizo un llamado a las familias a inscribir a sus hijas e hijos en este programa, destacando que “apostar por la educación y el desarrollo integral de la niñez es sembrar oportunidades para un mejor futuro”.

Las inscripciones se llevan a cabo en el Centro PANNARTI, ubicado en Silvestre Terrazas y Tomás Urbina Sur, colonia Francisco Villa, donde los interesados deben presentar copia del acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y credencial de elector del tutor.

Para solicitar más información, se encuentra disponible el número telefónico 867 712 06 43.