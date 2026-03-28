Reitera alcaldesa Carmen Lilia Canturosas compromiso con la juventud y la educación

La alcaldesa felicitó a las y los jóvenes por este importante logro, destacando el esfuerzo, la constancia y el compromiso que representa concluir una carrera profesional. [Agencias]

La alcaldesa felicitó a las y los jóvenes por este importante logro, destacando el esfuerzo, la constancia y el compromiso que representa concluir una carrera profesional. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco de la “Ceremonia de Graduación 2025-II” del Tecnológico Nacional de México Campus Nuevo Laredo, la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, reiteró su compromiso con las y los jóvenes y con el fortalecimiento de la educación en todos sus niveles, como eje clave para el desarrollo de la ciudad.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que este compromiso se ha traducido en acciones concretas, como la inversión en infraestructura educativa dentro de la institución; entre ellas la construcción del campo de béisbol, así como en programas de apoyo directo a estudiantes, como la Beca a la Excelencia Universitaria y la Beca de Titulación, orientadas a impulsar la formación y el crecimiento profesional de la juventud neolaredense.

“Creemos firmemente que invertir en la educación es invertir en el futuro de Nuevo Laredo. Por eso, hemos destinado recursos para fortalecer espacios como este Tecnológico, y seguimos respaldando a nuestras y nuestros estudiantes con becas que les permitan concluir sus estudios y alcanzar sus metas profesionales. Ustedes son el presente y el motor de transformación de nuestra ciudad”, expresó Canturosas Villarreal.

En esta ceremonia, un total de 288 estudiantes culminaron su formación académica y se integran como nuevos profesionistas al desarrollo de la ciudad y la región.

Durante el evento, se llevó a cabo la entrega de diplomas en dos bloques. En el primero, egresaron alumnos de las carreras de Ingeniería Industrial, Mecánica, Sistemas Computacionales, Mecatrónica, Electrónica, Civil y Arquitectura; mientras que en el segundo bloque se reconoció a graduados de Ingeniería en Gestión Empresarial, Administración y Contador Público.

Las y los egresados pertenecen a diversas disciplinas, entre ellas Ingeniería Industrial, Mecánica, Sistemas Computacionales, Gestión Empresarial, Administración, Contaduría Pública, Arquitectura, Ingeniería Civil, Electrónica, Eléctrica y Mecatrónica, reflejando la amplia oferta educativa de la institución.

La alcaldesa felicitó a las y los jóvenes por este importante logro, destacando el esfuerzo, la constancia y el compromiso que representa concluir una carrera profesional.

También, reconoció la labor del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo por su misión de formar profesionistas íntegros, altamente competitivos y comprometidos con el desarrollo de su entorno, consolidándose como una institución referente en innovación tecnológica y sustentabilidad.

Finalmente, destacó que el Gobierno Municipal benefició a 128 maestros del Tec con el programa “Apoyo al Trabajo Docente”, que es único en la entidad; además de apoyar a estudiantes de la institución a través de la “Beca Juntos por la Excelencia Universitaria”.