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Supervisa gobernador operaciones y despacho de la Gasolinera del Pueblo

Previo a la visita de turistas por Semana Santa

Se estima la incorporación de dos Gasolineras del Pueblo más en el año 2026. [Agencias]
Agencias

La Pesca, Soto la Marina.- Previo a la visita de turistas por las vacaciones de Semana Santa 2026, el gobernador Américo Villarreal supervisó la operación y despacho de la primera Gasolinera del Pueblo, ubicado en el poblado de La Pesca, en Soto la Marina.

En este acto, el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, acompañó y explicó sobre las adecuaciones para que esté operando la estación de servicio; asimismo, presentó al personal que labora y despacha el combustible a los consumidores locales.

Walter Ángel destacó que la gasolinera compite con precios más bajos para beneficiar a las comunidades pesqueras, y próximamente ir bajando los costos del combustible para que el impacto sea más positivo.

Agregó que desde la SEDENER se busca que la estación garantice a los usuarios gasolina de calidad y litros exactos, brindando una mejor atención.

Se estima la incorporación de dos Gasolineras del Pueblo más en el año 2026; una ubicada en el municipio de Casas y el otro en la capital tamaulipeca.

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