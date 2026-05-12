Rehabilitará COMAPA equipamiento electromecánico de Tanque Matamoros

Los trabajos se realizarán el próximo viernes 15 de mayo a partir de las 8:00 de la mañana, contemplando un tiempo estimado de ejecución de aproximadamente 12 horas. [Agencias]

Los trabajos se realizarán el próximo viernes 15 de mayo a partir de las 8:00 de la mañana, contemplando un tiempo estimado de ejecución de aproximadamente 12 horas. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de las acciones permanentes para mejorar la infraestructura hidráulica de la ciudad y brindar un servicio de agua potable más eficiente y confiable, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Nuevo Laredo llevará a cabo trabajos de rehabilitación del equipamiento electromecánico del Tanque Matamoros, ubicado en la calle Tomás F. de la Garza entre Perú y Venezuela, en la colonia Palacios.

Los trabajos se realizarán el próximo viernes 15 de mayo a partir de las 8:00 de la mañana, contemplando un tiempo estimado de ejecución de aproximadamente 12 horas.

La obra cuenta con una inversión de 9 millones 986 mil 252 pesos, recurso destinado a modernizar el sistema de bombeo y equipamiento del tanque, cuyos equipos actuales cuentan con más de 30 años de operación y han comenzado a presentar fallas relacionadas con el suministro de energía eléctrica y desempeño operativo.

Entre las acciones a realizar destacan la instalación de dos nuevos equipos de bombeo, instalación de piezas especiales y válvulas, colocación de dos arrancadores suaves y un variador de frecuencia, así como la instalación de un medidor de flujo ultrasónico con equipo de telemetría, tecnología que permitirá mejorar el monitoreo y operación del sistema.

Debido a la complejidad de las maniobras, será necesaria la desconexión y posterior conexión del Tanque Matamoros, situación que podría generar bajas presiones o falta de agua en algunos sectores durante el desarrollo de los trabajos, por lo que se recomienda a la ciudadanía recolectar agua únicamente para las actividades básicas mientras se llevan a cabo estas labores.

Las colonias beneficiadas con esta rehabilitación serán 20 de Noviembre, Américo Villarreal Guerra, Voluntad y Trabajo #1, Altavista, C.N.O.P., Hacienda J. Longoria, Hidalgo, Hipódromo, La Fe, La Rosita, Las Torres, Loma Bonita, Lomas del Poniente, Luis Donaldo Colosio, Matamoros, Mirador, Nueva Era, Palacios, Parque Industrial Nuevo Laredo, Roma, Unidad Nacional, Zona de Tolerancia, Villas de la Fe, Los Cántaros, Manuel Cavazos Lerma, Anáhuac, Burócrata Miguel Alemán, Campestre, Militar II, Electricistas, Ferrocarrilera 1 y 2, González, Jardín, Los Álamos, Madero, México y San Rafael.

COMAPA destacó que estas acciones son necesarias para evitar afectaciones mayores en el suministro de agua potable y continuar fortaleciendo la infraestructura hidráulica de la ciudad, garantizando un mejor servicio para las familias neolaredenses.

La dependencia agradece la comprensión y paciencia de la ciudadanía durante el desarrollo de estos trabajos, reiterando su compromiso de seguir invirtiendo en obras que mejoren la calidad y continuidad del servicio.