Celebran con alegría y regalos a mamás de Casa Club del Adulto Mayor

Más de 100 madres de familia disfrutaron de una mañana llena de alegría, convivencia y sorpresas

Las festejadas participaron en una gran rifa de regalos en la que se entregaron salas, comedores, estufas, televisiones, teléfonos celulares y electrodomésticos. [Agencias]

Las festejadas participaron en una gran rifa de regalos en la que se entregaron salas, comedores, estufas, televisiones, teléfonos celulares y electrodomésticos. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Sistema DIF Nuevo Laredo celebró el Día de las Madres en la Casa Club del Adulto Activo, donde más de 100 madres de familia disfrutaron de una mañana llena de alegría, convivencia y sorpresas preparadas especialmente para reconocer su amor, dedicación y el importante papel que desempeñan en la sociedad.

Con una ambientación inspirada en la elegancia y el glamour de la década de los años 20, las asistentes disfrutaron de música, baile y momentos de sana convivencia en un ambiente festivo y lleno de entusiasmo.

Estas actividades forman parte del compromiso de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas y de la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas, quienes continúan impulsando acciones y espacios de convivencia que promueven el bienestar, la inclusión y una mejor calidad de vida para las familias y los adultos mayores de nuestra ciudad

“En este día tan especial, las felicito de todo corazón. Deseo que la vida las siga llenando de salud, amor, alegría y muchas bendiciones. Que nunca falten los abrazos sinceros, la unión familiar y los motivos para sonreír.”, expresó Claudette Canturosas.

Las festejadas participaron en una gran rifa de regalos en la que se entregaron salas, comedores, estufas, televisiones, teléfonos celulares y electrodomésticos, entre otros obsequios preparados con mucho cariño para consentir a las mamás de Casa Club.

El Sistema DIF Nuevo Laredo refrenda así su compromiso de seguir trabajando con cercanía y sentido humano, llevando momentos de felicidad y reconocimiento a quienes han dedicado su vida al cuidado y formación de sus familias.