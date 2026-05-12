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Invita Ayuntamiento a jóvenes y familias a participar en ‘Carrera Joven 2026’

El próximo sábado 23 de mayo a las 7:30 de la mañana en la Unidad Deportiva “Benito Juárez”

El Gobierno Municipal continúa impulsando actividades que fortalezcan el desarrollo integral de las juventudes y promuevan estilos de vida saludables. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de las actividades conmemorativas por el Día del Estudiante, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través del Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE), invita a la ciudadanía a participar en la “Carrera Joven 2026”, un evento deportivo y recreativo que busca fomentar la activación física, la convivencia familiar y el impulso al talento juvenil.

La carrera se llevará a cabo el próximo sábado 23 de mayo a las 7:30 de la mañana en la Unidad Deportiva “Benito Juárez”, donde se espera la participación de cientos de jóvenes, estudiantes y familias neolaredenses.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que el Gobierno Municipal continúa impulsando actividades que fortalezcan el desarrollo integral de las juventudes y promuevan estilos de vida saludables.

“Queremos que nuestras y nuestros jóvenes tengan espacios para convivir, activarse y disfrutar en familia. Seguiremos impulsando actividades deportivas, culturales y recreativas que fortalezcan el tejido social y generen bienestar para todos”, expresó la presidenta municipal.

Como parte del evento, las primeras 200 personas inscritas recibirán una playera conmemorativa de la carrera. Las y los interesados en asistir pueden registrar su participación en el siguiente enlace: https://forms.gle/cxTSoeJpQVofKJX77

El Gobierno Municipal reitera la invitación a las y los estudiantes, así como a la ciudadanía en general, para sumarse a esta actividad que forma parte de las acciones para fortalecer la participación juvenil y promover una comunidad más activa y saludable.

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