Refuerzan con 6 mil 600 dosis vacunación para la temporada invernal

Se busca complementar las 43 mil inmunizaciones en el año, informó el jefe del sector salud

Nuevo Laredo, Tam.– Autoridades de salud de esta ciudad fronteriza, dieron arranque a la campaña de reforzamiento de vacunación para la temporada invernal 2025-2026, que incluye dosis contra la influenza, COVID-19 y el neumococo.

El acto fue encabezado por el doctor Manlio Fabio Benavides González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 5.

“Iniciamos la campaña de reforzamiento por la temporada invernal de la vacunación de influenza, COVID y neumococo. Como parte de la estrategia, aplicaremos 6,600 dosis adicionales para complementar las 43,000 dosis incluidas en la meta anual. Quiero destacar que esta campaña no suspende la vacunación diaria habitual. Este reforzamiento para la temporada invernal, no quiere decir que no todos los días se vacune, se está vacunando como siempre”, declaró el funcionario.

Benavides González enfatizó que los grupos prioritarios son niños menores de 6 años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades incluyendo hipertensión, diabetes, enfermedades crónicas respiratorias, VIH o discapacidades con movilidad limitada.

“El reforzamiento se aplicará en tres sedes principales: el Hospital General Solidaridad, el Hospital Civil cercano al cuartel, y la Jurisdicción Sanitaria. Además, la población podrá acudir a los 15 centros de salud distribuidos en la ciudad, así como a las clínicas operadas por el municipio que serían las UNE. Cabe señalar que la vacuna contra COVID será la de marca (Moderna)”, concluyó.