Realizan cuarta etapa del programa ‘Personajes que dan nombre a nuestras escuelas’

La ceremonia se llevó a cabo en instalaciones del CREDE. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– Con el objetivo de fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de los alumnos hacia sus instituciones educativas, el Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) de Nuevo Laredo llevó a cabo la entrega de obras correspondientes a la cuarta etapa del programa “Personajes que dan nombre a nuestras escuelas”.

Esta iniciativa busca que los niños conozcan y valoren a las figuras históricas y locales que dan nombre a sus planteles.

“Este proyecto tiene como objetivo primordial que los niños tengan un referente visual, cotidiano y cercano de quiénes son los personajes que dan nombre a su escuela, donde todos los días van a estudiar”, explicó Arnulfo Alonso Lima, durante la ceremonia.

El enlace cultural del CREDE, Arnulfo Alonso Lima, informó que en esta jornada participaron 31 planteles educativos, de los cuales 10 son escuelas primarias y 21 jardines de niños, cuyos directores recibieron las pinturas realizadas por artistas locales dentro del programa.

Asimismo, dio a conocer que el programa continuará con nuevas etapas y proyectos culturales para el siguiente año.

Antes de concluir el 2025, se llevará a cabo la restauración de murales en cuatro escuelas y la creación de nuevas obras en otras dos instituciones, como parte de la octava etapa del programa “Un mural para tu escuela”.

Para marzo de 2026, se tiene programada la segunda edición del programa “Reciclarte”, que combina teoría y práctica en actividades de reciclaje y pintura, promoviendo la creatividad y la conciencia ambiental entre los estudiantes de educación básica.

De igual forma, el CREDE ya prepara la quinta etapa del programa “Personajes que dan nombre a nuestras escuelas”, con la participación confirmada de los artistas Sujei Martínez e Israel de la Cruz.

“Además de entregar las obras, buscamos que los maestros expliquen a los alumnos quiénes fueron esos personajes, cuáles fueron sus aportes y por qué merecen que una escuela lleve su nombre. Queremos que los niños comprendan y valoren su legado”, finalizó.