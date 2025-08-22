Refuerza Guardia Estatal de Género acciones de proximidad y prevención

Se instalaron módulos informativos en espacios públicos, con entrega de material preventivo y dinámicas para niños, promoviendo la denuncia y la construcción de entornos seguros para las familias

Durante las jornadas, el personal distribuyó folletos y violentómetros, con el fin de promover la cultura de la denuncia a través de los canales oficiales 911 y 089, este último de manera anónima. [Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- Con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana, la Guardia Estatal de Género incrementó sus acciones de proximidad en distintos puntos de la ciudad, previo al regreso a clases.

Como parte de estas actividades, se instalaron módulos informativos en espacios de gran afluencia como el Parque Viveros y el Zoológico de Nuevo Laredo, donde familias pudieron acercarse a solicitar orientación y conocer más sobre los servicios de apoyo.

Durante las jornadas, el personal distribuyó folletos y violentómetros, con el fin de promover la cultura de la denuncia a través de los canales oficiales 911 y 089, este último de manera anónima.

Además, se buscó un acercamiento amigable con los más pequeños, mediante la presencia de botargas oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), que compartieron dinámicas y mensajes preventivos.

En este marco, también se reiteró la invitación a niñas y niños a participar en la convocatoria para elegir un nombre a las botargas, cuya información completa se encuentra disponible en las redes sociales de la dependencia estatal.

Con estas acciones, la Guardia Estatal de Género reafirma su compromiso con la prevención y la construcción de entornos seguros para las familias de Nuevo Laredo.