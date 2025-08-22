Llega programa Presidencia Cerquita de Ti a la colonia El Campanario

La Carmen Lilia Canturosas hizo entrega de apoyos concretos tales como medicamentos, sillas de ruedas, atención médica especializada y apoyos alimentarios. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el firme compromiso de estar cerca de la ciudadanía y atender de manera directa sus necesidades, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó una nueva edición del programa “Presidencia Cerquita de Ti” en la colonia El Campanario

Ahí, junto a su gabinete de gobierno e integrantes del Cabildo, atendió de manera personal a vecinos del sector, a quienes se les resolvió al momento peticiones relacionadas con escrituración, asesoría legal y temas de salud como entrega de andadores y sillas de ruedas, entre otros.

“Nuestro objetivo es que la ciudadanía sienta la cercanía de su gobierno; que no tenga que trasladarse hasta la presidencia para ser atendida, porque nosotros estamos saliendo a las colonias para llevarles directamente los servicios que necesitan, de manera rápida, sencilla y con calidez humana”, señaló la presidenta municipal.

Durante la jornada se ofrecieron audiencias públicas, en las que los secretarios y funcionarios municipales atendieron directamente a los vecinos del sector, agilizando trámites y resolviendo gestiones en el momento.

En esta edición, además la ciudadanía pudo acceder a los servicios de atención médica general, atención dental, vacunación, incluyendo antirrábica, corte de cabello sin costo, asesoría jurídica y módulos informativos del gobierno municipal, trámites del Registro Civil y atención y orientación en programas sociales.

Además, la alcaldesa hizo entrega de apoyos concretos tales como medicamentos, sillas de ruedas, atención médica especializada y apoyos alimentarios.