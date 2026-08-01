Se suman 785 familias a Bloquera Comunitaria para mejorar su vivienda

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, destacó que el fortalecimiento del patrimonio familiar es una prioridad de su administración

Nuevo Laredo, Tam.- Un total de 785 familias de Nuevo Laredo se han incorporado al programa Bloquera Comunitaria, una estrategia impulsada por el Gobierno Municipal para facilitar el acceso a materiales de construcción a bajo costo, asesoría técnica y acompañamiento integral, con el objetivo de que más ciudadanos puedan ampliar o mejorar su vivienda.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, destacó que el fortalecimiento del patrimonio familiar es una prioridad de su administración, por lo que se continúan impulsando programas que brindan oportunidades reales para mejorar las condiciones de vida de las y los neolaredenses.

“Sabemos que para muchas familias contar con un cuarto adicional, una barda o ampliar su vivienda representa un sueño y una necesidad. Nuestro compromiso es seguir acercando programas que hagan posible ese anhelo y que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las y los neolaredenses”, expresó la alcaldesa.

De acuerdo con el Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano (IMVISU), el programa ofrece blocks a un costo subsidiado de 15 pesos por pieza, lo que representa un ahorro aproximado del 35 por ciento respecto al precio comercial.

Cada paquete incluye alrededor de 400 blocks, suficientes para construir una habitación de tres por tres metros, con una inversión cercana a los 6 mil pesos, permitiendo que más familias accedan a materiales de calidad a un costo accesible.

El director del IMVISU, Carlos Montiel Saeb, informó que el programa no se limita a la entrega de material, ya que personal especializado realiza visitas domiciliarias para evaluar las necesidades de cada familia, calcular cimentaciones, determinar la cantidad de insumos requeridos y brindar asesoría técnica para que las obras se desarrollen de forma segura.

“Además del material, ofrecemos asesoría integral. Queremos que las familias tengan la certeza de que están construyendo de manera adecuada y con el respaldo del Gobierno Municipal”, señaló.

Como parte de este esquema, las personas beneficiarias también pueden incorporarse a la Tanda de Materiales de Construcción, que les permite adquirir otros insumos mediante aportaciones graduales para concluir sus proyectos.

El IMVISU brinda apoyo en la gestión del permiso de construcción correspondiente para ampliaciones, bardas y otras obras, facilitando que las familias realicen sus proyectos con certeza jurídica y en apego a la normatividad vigente.

Con programas como la Bloquera Comunitaria, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo continúa impulsando acciones que fortalecen el patrimonio de las familias y generan mejores condiciones para elevar su calidad de vida.