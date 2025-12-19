Reducción de horas laborales no afectará salario de los trabajadores: Roberto Flores

NUEVO LAREDO, Tam.- En su primera conferencia de prensa como secretario general del Sindicato de Maquiladoras de Nuevo Laredo, Roberto Celestino Flores Huerta presentó un balance de sus primeras cuatro semanas de gestión, subrayando que la negociación más relevante en puerta es la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, cuya implementación será gradual y sin afectación al salario de los trabajadores.

Flores Huerta recalcó que “los salarios se van a mantener”, al referirse a este proceso de transición que se efectuará en un esquema de disminución de dos horas por año.

Explicó que, si bien la medida implica un reto para las empresas en materia de productividad, las gerencias ya analizan nuevos métodos operativos que permitan mantener los niveles de producción sin extender jornadas.

Enfatizó que el Sindicato ha sostenido un diálogo constante con las gerencias de cada planta para garantizar que la implementación de esta reforma laboral se realice de manera ordenada y en beneficio de la base trabajadora.

“Es muy importante para nosotros tener un diálogo con las gerencias para resolver los problemas dentro de las plantas”, afirmó.

A un mes de haber asumido la dirigencia, Flores Huerta informó que ha recorrido el 95 por ciento de las plantas afiliadas, es decir, ha visitado 24 empresas de un total de 26, escuchando directamente las necesidades de los empleados, y adelantó que también atenderá los turnos vespertinos y nocturnos.

El secretario general destacó que el Sindicato cerrará el año con una plantilla de 20 mil trabajadores, lo que representa un incremento del 4% respecto al año anterior debido a la disminución en la rotación, que actualmente se ubica por debajo del 3 por ciento.

Agregó que el 54 por ciento de la fuerza laboral corresponde a mujeres, lo que consolida al sector maquilador como uno de los principales empleadores femeninos en la región.

En materia económica, señaló que la mayoría de las plantas ya entregaron los aguinaldos, lo que ha comenzado a reflejarse en la derrama económica de la ciudad.

Sobre las expectativas de contratación, indicó que el primer trimestre de 2026 se vislumbra estable, mientras que el segundo podría repuntar tras los ajustes por temas arancelarios y disponibilidad de materias primas.

Respecto a las revisiones contractuales, informó que se trabaja con base en la autorización nacional del incremento del 5 por ciento, revisando de manera individual los pliegos petitorios de cada planta, ya que en algunos casos solo se actualiza el tabulador salarial y en otros el contrato colectivo completo.

Flores Huerta anunció que en 2026 iniciará un programa de capacitación para el comité ejecutivo del Sindicato, con el fin de prepararse para nuevas disposiciones legales, entre ellas la Ley Silla y las reformas a los reglamentos interiores de trabajo.

El dirigente también destacó la generación de nuevas alianzas en beneficio de los trabajadores, como un convenio con una óptica que ofrece lentes con descuento y crédito a la palabra para los empleados y sus familias.

Añadió que se encuentran en negociación dos alianzas adicionales con los sectores educativo y de entretenimiento, y que el objetivo es ampliar los servicios disponibles, incluyendo estudios como radiografías.

Finalmente, envió un mensaje de buenos deseos a los representantes de los medios informativos, rumbo a la temporada decembrina.

“Que pasen una bonita Navidad, en armonía, cuídense mucho por las fechas y desearles un año 2026 muy próspero y que sus metas se cumplan”, les dijo.

Roberto Celestino Flores Huerta, de 35 años de edad, cuenta con 17 años de trayectoria en el sector maquilador, 14 de ellos como delegado sindical.

El pasado 11 de noviembre asumió la Secretaría General del Sindicato de Maquiladoras de Nuevo Laredo.