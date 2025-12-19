Estable el sarampión en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En la víspera del inicio del periodo vacacional de fin de año, la Dirección General de Epidemiología (DGE) federal dio a conocer que en los estados de Jalisco y Guerrero se mantiene el incremento en el número de casos de sarampión, en tanto que en Tamaulipas la cifra se mantiene en 12 casos acumulados.

Lo anterior en el informe diario del brote de esta enfermedad en el país con fecha al 15 de diciembre, en el que refiere que el país se mantiene a la cabeza de las naciones que también registran casos de sarampión.

Asimismo, da a conocer que México supera a Canadá con poco menos de 200 casos y casi triplica el total de los contagios registrados en Estados Unidos.

Respecto al panorama nacional, la dependencia refirió la advertencia debido a que ambas entidades registran una elevada demanda por parte del turismo, principalmente quienes buscan destino de playa en una zona donde el clima suele mantenerse por arriba de los 30 grados centígrados.

Por lo que respecta a la estadística de Tamaulipas, la DGE precisa que se han analizado en laboratorio 130 casos probables de los cuales 12 han sido confirmados como positivos a sarampión, lo que da una tasa de incidencia de número de casos por cada cien mil habitantes de 0.32.

En lo que respecta a los grupos de edad que mayor afectación registran, la dependencia señaló que en primer lugar se ubica el de cero a cuatro años de edad, seguido del grupo de cinco a nueve, pasando al de 25 a 29 años y finalmente el de 20 a 24 años.

Respecto a la situación que prevalece en los estados de Jalisco y Guerrero, la DGE dan a conocer que en las últimas horas han agregado 28 y 25 casos respectivamente, mientras que los acumulados son 414 y 225, en ese mismo orden.

Ambas entidades se encuentran muy lejos de la cifra de casos acumulados en Chihuahua que es de cuatro mil 465, sin embargo, destacan porque son las que tienen un repunte significativo en las últimas semanas, mientras que el estado norteño en las últimas 24 horas no agregó un solo caso.

Para concluir, detalla que las 24 defunciones confirmadas por sarampión, 21 corresponden al estado de Chihuahua y las otras tres a Jalisco, Sonora y Durango.