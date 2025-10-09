Recuperan cuerpo de migrante ahogado en el río Bravo

El hallazgo eleva a tres las víctimas registradas en 2025, la cifra más baja en más de cinco años gracias al reforzamiento de acciones preventivas

Se trata de un hombre, de entre 30-35 años, que vestía playera negra y pantalón de mezclilla azul. No traía documentación, que sirva para su identificación. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- El cuerpo de un migrante que murió ahogado fue recuperado del río Bravo por elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. Con este caso, suman tres víctimas en lo que va de 2025, la cifra más baja registrada en más de cinco años.

El comandante de Bomberos, Lino Sosa Gutiérrez, informó que esta reducción representa un cambio significativo respecto a años anteriores. En 2024 se contabilizaron ocho fallecimientos; en 2023, nueve; en 2022 fueron diez, y en 2021 se registraron 20 víctimas, en 2020 fueron 13 las víctimas del caudaloso río e igualaron las de 2019, antes de la pandemia por Covid-19, mientras que en 2018 se reportaron 17 personas ahogadas.

“Estamos viendo resultados positivos de las acciones de prevención que se han reforzado en coordinación con diferentes sectores”, señaló el funcionario. Entre estas medidas, destacó la colaboración con grupos de pescadores locales, quienes realizan labores de concientización en parques y puntos cercanos al cauce del río.

El objetivo principal es disuadir a las personas migrantes de intentar cruces ilegales por zonas de alto riesgo. Además, autoridades estadounidenses han incrementado la vigilancia fronteriza, lo que también ha contribuido a reducir los intentos de cruce por el río Bravo.

Sosa Gutiérrez reiteró el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para evitar más tragedias, enfocándose en la prevención, la información oportuna y el monitoreo constante de las zonas críticas.

Las autoridades hicieron un llamado a la población migrante a no arriesgar la vida en el río y buscar vías legales y seguras para ingresar a territorio estadounidense.