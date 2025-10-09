Muere adulto mayor atropellado por conductor que se dio a la fuga

Alfredo “H”, de 68 años, fue arrollado en la colonia Cavazos Lerma; las autoridades iniciaron una investigación

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 68 años perdió la vida en el Hospital General de Nuevo Laredo, luego de ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en la colonia Cavazos Lerma, al poniente de la ciudad.

La víctima fue identificada como Alfredo “H”, quien fue arrollado cerca del crucero de la calle Antiguo Morelos y las vías del ferrocarril. El responsable abandonó el lugar sin detenerse ni brindar auxilio, iniciando así una investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con testimonios de sus familiares, Alfredo se sintió indispuesto y decidió recostarse entre unos matorrales cercanos a la vía pública. En ese momento, un vehículo —del que aún no se tienen características precisas— pasó por encima de él y continuó su marcha.

Familiares y paramédicos de la Cruz Roja trasladaron de urgencia al hombre al Hospital General. Pese a los esfuerzos médicos, falleció alrededor de las 14:00 horas a consecuencia de un traumatismo torácico y otras lesiones graves provocadas por el atropellamiento.

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al hospital para documentar el caso y abrir la carpeta de investigación correspondiente.