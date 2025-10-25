Recupera Manchester United impulso ganador mientras Liverpool profundiza su crisis

La tercera victoria consecutiva impulsa moral y rendimiento del United, mientras Liverpool cae al sexto lugar tras sufrir su cuarta derrota al hilo

Bryan Mbeumo celebra con su compañero del Manchester United Benjamin Sesko tras anotar el tercer gol en el encuentro ante el Brighton de la Liga Premier el sábado 25 de octubre del 2025. (AP Foto/Dave Thompson)

CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis ha terminado para el Manchester United. Al menos por ahora.

Para el Liverpool, sin embargo, la historia es muy diferente después de que el sábado sufrió su cuarta derrota consecutiva en la Liga Premier. Una derrota por 3-2 en Brentford asestó el último golpe a la tambaleante defensa del título del campeón defensor y lo dejó en el sexto lugar de la clasificación.

Una tercera victoria consecutiva en la Liga Premier finalmente tiene al equipo de Ruben Amorim moviéndose en la dirección correcta, colocándose entre los primeros cinco el sábado y con un sentido de impulso que no se sentía desde hace mucho tiempo en Old Trafford.

Mientras tanto, el Sunderland está proporcionando la narrativa inesperada de la temporada después de una impresionante remontada 2-1 en el Chelsea que lo vio subir al segundo lugar.

Amorim alcanza un punto de referencia de victorias en el United

Una victoria por 4-2 contra Brighton extendió la mejor racha de victorias en la liga del entrenador Amorim desde que fue nombrado en noviembre pasado. Fue la primera vez que el United gana tres seguidos en la máxima categoría de Inglaterra desde febrero de 2024.

La victoria también puso fin a la racha de victorias del Brighton ante el United, que se remontaba a tres temporadas.

Todavía es demasiado pronto para decir si Amorim ha dado un giro después de un comienzo desastroso en su mandato, que incluyó la peor temporada del 20 veces campeón de la liga inglesa.

Pero tras la victoria que elevó la moral la semana pasada ante el Liverpool, las señales son positivas, incluso si Brighton intentó remontar para hacer un final nervioso para los aficionados locales.

Una fuente principal de aliento para Amorim es la forma en que sus fichajes de verano han añadido una nueva dimensión.

El delantero brasileño Matheus Cunha anotó su primer gol para el club con un tiro curvado desde fuera del área para dar al United una ventaja a los 24 minutos.

Otro nuevo fichaje, Bryan Mbeumo, también anotó dos veces en la segunda mitad, haciendo tres en sus últimos dos juegos, después de que Casemiro duplicara la ventaja con un esfuerzo desviado antes del descanso.

“El dinero fue bien invertido”, dijo el entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler.

Fue un exjugador del United, Danny Welbeck, quien dio esperanza a Brighton con un brillante tiro libre que voló hacia la esquina superior, y cuando el suplente Charalampos Kostoulas cabeceó otro gol en el tiempo añadido, la tensión aumentó dentro del estadio.

Luego vino el segundo de Mbeumo para extinguir cualquier posibilidad de colapso y asegurar que la racha ganadora continuara.

“Esto necesita ser lo normal para este club”, dijo Cunha. “Estoy tan feliz de ser parte de esto. Día increíble, lo recordaré”.

Sunderland se mantiene en el segundo lugar después de que Chemsdine Talbi anotó en el tiempo de descuento para completar una impresionante remontada el sábado para vencer 2-1 al Chelsea.

El Chelsea se adelantó después de cuatro minutos en Stamford Bridge gracias a un tiro del argentino Alejandro Garnacho, pero Wilson Isidor igualó a los 22 minutos antes del dramático gol de la victoria de Talbi en el tercer minuto del tiempo añadido de la segunda mitad.

“Tenemos un gran equipo con grandes jugadores”, afirmó Talbi. “Sabíamos que podíamos hacer el trabajo y lo demostramos hoy”.

Sunderland ascendió a la máxima categoría de Inglaterra esta temporada y se colocó a dos puntos del líder Arsenal, que juega el domingo contra Crystal Palace.

También hubo un gol tardío en St James’ Park, donde Bruno Guimaraes anotó a los 90 minutos para sellar la victoria 2-1 del Newcastle sobre Fulham.

Jacob Murphy adelantó a Newcastle a los 18 minutos, pero Sasa Lukic igualó al 56 para Fulham.

“Tenemos que aprender a cerrar el juego, en la primera mitad podríamos haber terminado al menos 3-0”, admitió Guimaraes. “Tuvimos muchas oportunidades, pero estoy feliz de que al final anotamos un gol. En los últimos partidos hemos sido castigados al final”.