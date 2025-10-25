Adolescente Karl anota otra vez en triunfo del Bayern Munich ante el Gladbach

Lennart Karl del Bayern Munich celebra tras anotar en el encuentro de la Bundesliga ante el Borussia Mönchengladbach el sábado 25 de octubre del 2025. (AP Foto/Martin Meissner)

La estrella en ascenso Lennart Karl, de 17 años, volvió a marcar con el Bayern Munich y su equipo continúa el inicio perfecto de temporada en la Bundesliga con su 13ma victoria consecutiva en todas las competencias.

Tres días después de convertirse en el goleador más joven del Bayern en la historia de la Liga de Campeones, Karl disparó desde fuera del área para su primer gol en la Bundesliga, el tercero del Bayern en una victoria 3-0 sobre el Borussia Moenchengladbach.

Karl nuevamente impactó inmediatamente desde el banquillo, después de anotar el miércoles en el quinto minuto contra el Club Brugge.

A pesar de estar último en la Bundesliga y reducido a diez jugadores tras una tarjeta roja a los 19 minutos, el Gladbach ha sido el equipo que más tiempo ha evitado que el Bayern marque esta temporada.

Justo cuando parecía que la frustración estaba aumentando después de que un gol de Harry Kane fuera anulado por fuera de juego, el capitán Joshua Kimmich les dio la ventajal 64. Asistido por el suplente Serge Gnabry, quien acababa de entrar, el primer disparo de Kimmich fue bloqueado, pero anotó en el rebote.

El Bayern duplicó su ventaja cinco minutos después cuando con un pase inteligente, Michael Olise le dio espacio a Raphael Guerreiro para marcar.

Poco después, Kevin Stöger golpeó el poste con un penal que podría haber devuelto al Gladbach al juego, antes de que el gol de Karl sellara la victoria para el Bayern.

Leipzig arrasa con Augsburg

El Leipzig, que está en segundo lugar, mantuvo el ritmo con el Bayern, aunque a cinco puntos de distancia, al demoler 6-0 al Augsburg. Seis jugadores diferentes anotaron, incluyendo Assan Ouédraogo, de 19 años, quien tuvo un gol y asistencia.

Es la quinta derrota en ocho partidos para el exdelantero del Bayern, Sandro Wagner, en su primer trabajo como entrenador de la Bundesliga con el Augsburg, y la primera vez que su equipo no logra anotar.

El Eintracht Frankfurt se recuperó de su derrota 5-1 ante el Liverpool en la Liga de Campeones cuando Jonathan Burkardt anotó ambos goles en la victoria 2-0 en casa sobre el St. Pauli. Eso puso fin a una racha de cuatro partidos sin ganar para el Frankfurt en todas las competiciones.

También el sábado, Adam Daghim anotó el único gol cuando el Wolfsburg venció al Hamburger SV 1-0. El Hoffenheim ganó 3-1 contra el Heidenheim.

El Borussia Dortmund juega más tarde contra el Colonia.