Recupera Napoli el liderato pese a lesión preocupante de De Bruyne

El conjunto napolitano superó al Inter 3-1, frenando su mala racha, aunque la molestia muscular de su estrella aumenta la preocupación médica

Kevin De Bruyne del Napolo anota en el encuentro ante el Inter de Milán de la Serie A el sábado 25 de octubre del 2025. (Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)

MILÁN.- El gol de Kevin De Bruyne podría resultar costoso para el Napoli a pesar de haber encaminado al campeón defensor hacia la victoria el sábado 3-1 sobre el Inter de Milán y que devolvió al equipo a la cima de la clasificación de la Serie A.

De Bruyne pareció sufrir un tirón muscular al convertir un penal en la primera mitad, llevándose inmediatamente la mano a la parte posterior de su muslo derecho. El exjugador del Manchester City lucía desconsolado y tuvo que ser ayudado a salir del campo por dos miembros del personal médico.

Scott McTominay y Frank Anguissa también anotaron para el Napoli después del descanso. Mientras que Hakan Çalhanoğlu anotó un penal para el Inter.

El resultado permitió al Napoli volver a la senda de la victoria, después de la derrota del fin de semana pasado en Torino y el traspié 6-2 el martes ante el PSV Eindhoven en la Liga de Campeones, y lo colocó un punto por encima del AC Milan, que empató contra Pisa el viernes.

“Vivo el juego con mis jugadores, para bien o para mal”, dijo el técnico del Napoli, Antonio Conte, quien también llevó al Inter al título en 2021. “Ganamos a pesar de las dificultades, tenemos jugadores importantes ausentes y ahora De Bruyne también se ha lesionado. Digamos que no es un año con mucha suerte, quizás alguien nos ha echado una maldición”.

El Inter, que había estado en una racha de siete victorias consecutivas, quedó en cuarto lugar.

“El Inter había venido a acabarnos, venían de un gran momento, mientras que nosotros estábamos en dificultades”, agregó Conte. “Pero no teníamos intención de dejar que pasar, jugamos un partido duro y vigoroso, con un excelente rendimiento a pesar de las dificultades”.

El Napoli ya estaba lidiando con lesiones y sus problemas empeoraron cuando De Bruyne fue obligado a salir después de disparar su penal con fuerza al rincón inferior.

El penal fue otorgado después de que se considerara que el centrocampista del Inter, Henrikh Mkhitaryan, había cometido falta sobre Giovanni Di Lorenzo. Mkhitaryan también salió lesionado.

El Inter estuvo cerca de igualar el partido en los últimos segundos de la primera mitad cuando Alessandro Bastoni golpeó el travesaño y Denzel Dumfries rozó el poste.

Los visitantes continuaron atacando después del descanso, pero McTominay duplicó la ventaja del Napoli a los 54 minutos tras un rápido contraataque.

Fue el tercer gol de McTominay esta semana después de su doblete contra el PSV.

Çalhanoğlu redujo la diferencia cinco minutos después con un penal después de que el defensor del Napoli, Alessandro Buongiorno, bloqueara con el brazo un cabezazo del argentino Lautaro Martínez.

Sin embargo, Anguissa restauró la ventaja de dos goles del Napoli al 67 cuando culminó otro contraataque clínico.

Celebración de Vardy

El exdelantero del Leicester, Jamie Vardy, celebró con estilo después de marcar su primer gol para el Cremonese, que empató a 1-1 contra el Atalanta.

La anotación llegó a los 78 minutos cuando remató en un rebote del portero del Atalanta después de que este hiciera una extraordinaria parada con el pie para desviar el disparo de Alessio Zerbin.

El británico celebró acrobáticamente con una voltereta lateral y un backflip.

Fue el cuarto juego de Vardy para el Cremonese, pero solo su segunda titularidad. Fichó por el equipo italiano en el receso de temporada después de una carrera de 13 años en el Leicester.

El italiano Marco Brescianini empató para el Atalanta.

De vuelta en el camino

El Udinese venció 3-2 al Lecce para su primera victoria en casa desde el primero de marzo.

Jesper Karlström, Keinan Davis y Adam Buksa anotaron para el Udinese, que había sumado solo dos puntos en sus cuatro partidos anteriores.

El Udinese subió al octavo lugar, a tres puntos de los cuatro primeros. El Como estaba sexto después de empatar 0-0 en Parma.