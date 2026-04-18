Recupera DPCyB cuerpo de adolescente que murió ahogado en el Bravo

NUEVO LAREDO, TAM .- Tras más de 42 horas de labores de búsqueda, elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos recuperaron el cuerpo de un adolescente de 14 años que murió ahogado el pasado miércoles, luego de ser arrastrado por la corriente del río Bravo.

El hallazgo se realizó a las 10:43 horas a la altura de la colonia Benito Juárez, varios kilómetros río abajo del área conocida como El Patinadero, por el parque Viveros, lugar donde el menor fue visto por última vez antes de desaparecer en el afluente.

El director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Diez de Pinos, informó que las labores se extendieron durante más de dos días con la participación de diversas dependencias.

“Así es, lamentable haberlo encontrado ahogado, pero bueno, por los hechos y en los comentarios de la familia, que se estuvo trabajando desde el día 1 hasta hoy a las 10:43 se encontró el cuerpo del menor. Aproximadamente se trabajó arriba de las 42 horas en la búsqueda y bueno, ya ahorita con la recuperación del cuerpo y la coordinación que se tuvo con las dependencias que tiene que ver para este rescate”, señaló.

Una vez localizado, el cuerpo fue trasladado en una embarcación oficial hasta El Patinadero, donde fue identificado por sus familiares.

Por su parte, el padre del menor, Bruno Reyes Lara, reconoció el apoyo de los cuerpos de auxilio durante las labores de búsqueda. “Todos ellos merecen un aplauso porque ha sido muy fuerte el apoyo. No han cesado de estar ellos ayudándonos… Protección Civil y Bomberos… han estado con nosotros en todo momento… no hay manera de agradecer todo el apoyo que nos han brindado”, expresó. Asimismo, hizo un llamado a la población a atender las recomendaciones de seguridad: “Yo les aconsejaría a los ciudadanos… que tengan mucho cuidado… que obedezcan a sus padres… y que cuiden mucho a sus hijos”.

Al sitio acudieron agentes de la Policía Investigadora, así como personal de la Unidad de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, quienes realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo a una funeraria para la práctica de la autopsia.

El coordinador general de Protección Civil y Bomberos, Joel Silva Pulido, indicó que el resultado de la búsqueda correspondió a los tiempos estimados en este tipo de hechos. “Fue un trabajo intenso del personal… desgraciadamente se cumplió lo que habíamos comentado que hasta el segundo o tercer día posiblemente pudiera brotar el cuerpo… la naturaleza es muy exacta”, explicó. Añadió que continuarán exhortando a la ciudadanía sobre los riesgos del afluente.

Las autoridades reiteraron que las condiciones del río Bravo representan un riesgo considerable debido a la fuerza de sus corrientes, por lo que insistieron en evitar ingresar o utilizarlo como sitio recreativo.