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Fallece hombre tras lesiones sufridas en accidente vial

Tenía 56 años y permaneció 24 días bajo atención médica

(Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web). El accidente vial se registró el pasado 22 de marzo en la Carretera Nacional.
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM .-  Un hombre de 56 años falleció en el hospital del Seguro Social, tras permanecer casi un mes internado por las lesiones sufridas en un accidente vial registrado el pasado 22 de marzo en la Carretera Nacional.

De acuerdo con los informes, la víctima, identificada como Nicolás “C”, conducía una camioneta Ford F-150 modelo 1993 en dirección de sur a norte cuando fue impactado por alcance por un vehículo no identificado, cuyo conductor se retiró del lugar.

El impacto provocó que la unidad fuera proyectada hacia los carriles contrarios, donde se registró una colisión frontal con un tractocamión Freightliner modelo 2025, operado por un hombre identificado como René, de 33 años.

Tras el percance, Nicolás fue trasladado a un hospital con traumatismo en la pierna izquierda y diversas policontusiones, donde permaneció bajo atención médica durante 24 días. Sin embargo, su estado de salud se complicó y finalmente falleció a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio y una embolia pulmonar.

Personal de la Policía Investigadora acudió al nosocomio para dar fe del deceso y ordenar el traslado del cuerpo para la práctica de la necropsia de ley, mientras que las autoridades continúan con la integración de la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y ubicar al conductor involucrado que se dio a la fuga.

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