Recuerdan a sus seres queridos en el Día de los Fieles Difuntos

Camposantos de Nuevo Laredo se vieron concurridos este 2 de noviembre

(Fotos: Iván Zertuche/Líder Web). Imágenes de este domingo 2 de Noviembre, día de los fieles difuntos.

Nuevo Laredo, Tam. – Este domingo aumentaron las visitas de ciudadanos a los panteones de la localidad, en el marco del Día de los Fieles Difuntos, donde muchas personas aprovechan para estar en la última morada de sus familiares.

En los distintos camposantos de la ciudad, las familias realizaron limpieza en las lápidas, colocaron flores y oraron por sus familiares acaecidos.

La familia Pérez Reyes, año con año visitan a sus seres queridos en el antiguo panteón municipal.

Otra de las familias que acudió al cementerio, es la Bolaños Ortega, quienes se reunieron para ofrendar flores a la señora María de la Luz Hernández Flores (+), además de limpiar su tumba y recordar con mucho cariño el tiempo que vivieron con ella.

En otro sector del amplio Panteón Municipal Antiguo, miembros de la familia González Fragoso hacían lo propio limpiando y conviviendo mientras recordaban a sus seres queridos que han fallecido.

Los vendedores de flores aprovecharon estas fechas importantes para ofrecer sus arreglos tanto de flor natural como artificiales.