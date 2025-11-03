Chivas vence 1-0 a Pachuca y queda enfilado para clasificarse directo a la liguilla de la Liga MX

PACHUCA, México (AP) — Armando González cuajó un soberbio tanto con el que Chivas venció 1-0 a Pachuca el domingo, para enfilar al Guadalajara a que se quede con la sexta posición para clasificarse directo a la liguilla del torneo Apertura de la Liga MX.

González sacó un zurdazo a media altura tras una media vuelta desde el balcón del área, con el que superó a los 71 minutos al arquero Carlos Moreno para llegar a 11 dianas en el campeonato.

Chivas llegará a la última jornada de la fase regular con la sexta posición con 26 puntos, tres más que Ciudad Juárez, además de tener una diferencia de goles de más cinco con respecto al conjunto fronterizo.

Pachuca hilvanó su cuarta jornada sin victoria (dos empates y dos derrotas) para quedarse en la 8va posición con 22 puntos.

Moreno había sido la figura al evitar en un par de ocasiones a lo largo de la primera mitad la caída de su marco ante aproximaciones de Efraín Álvarez y Roberto Alvarado.

“La Hormiga” González mostró su gran golpeo de balón cuando se animó a buscar el arco apenas se dio la vuelta con el balón controlado para batir a Moreno y empatar a Joao Pedro (San Luis) y Paulinho (Toluca) en el liderato de goleo.

El partido se complicó a los visitantes cuando los últimos 20 minutos los afrontaron con 10 hombres después de la expulsión de Luis Romo (minuto 73).

Pumas, en zona de repesca

Pumas logró tres tantos en una dominante primera mitad para encaminarse a una goleada de 4-1 sobre Tijuana, para mantenerse en zona de repesca.

José Juan Macías abrió el marcador a los 16 minutos; Álvaro Angulo amplió la ventaja a los 42 y Rodrigo López hizo el tercer tanto a los 44 antes del descanso. Durante el complemento, Rubén Duarte selló la goleada al 71.

Kevin Castañeda hizo el único tanto de los visitantes por vía del penal a los 65 minutos.

El conjunto de la UNAM puso fin a una racha de siete jornadas sin victoria para alcanzar 18 puntos y ubicarse en la 10ma posición, la última que da pase a la repesca (play-in).

Tijuana cayó a la 9na posición con 21 puntos, luego de hilvanar su quinta jornada sin victoria.

Querétaro, con esperanza de play-in

Alí Ávila marcó a los 58 minutos el tanto con el que Gallos venció en casa 1-0 a Mazatlán para estar en la lucha para ganar un pase al play-in.

Con su tercer triunfo en los más recientes cinco partidos, Querétaro ascendió a la 13ra posición con 17 unidades, una menos con relación a Pumas, que marca la zona de clasificación al play-in. Mazatlán se quedó en la 16ta posición con 13 unidades, sin opciones de clasificar a falta de una jornada.

Clasificación

Con la conclusión de la 16ta jornada, Cruz Azul tiene 35 puntos; Toluca y América 34; Tigres 33; Monterrey 31; Guadalajara 26; Ciudad Juárez 23; Pachuca 22; Tijuana 21; Pumas 18; Santos, Atlas y Querétaro 17; San Luis y Necaxa 16; Mazatlán y León 13 y Puebla 9.

Próxima jornada

La última fecha del calendario regular comenzará el viernes 7 de noviembre con los partidos Ciudad Juárez vs. Querétaro, Tijuana vs. Atlas y Mazatlán vs. Necaxa; continuará el sábado 8 de noviembre con los duelos Tigres vs. San Luis, Guadalajara vs. Monterrey; León vs. Puebla; Toluca vs. América y Cruz Azul vs. Pumas. La jornada concluirá el domingo 9 de noviembre con el juego Santos vs. Pachuca.