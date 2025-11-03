Cam Little logra un gol de campo de 68 yardas y rompe el récord de la NFL de Justin Tucker

Dado que Little hizo un gol de 70 yardas en la pretemporada, claramente sabía algo, y el domingo hizo realidad su pronóstico

Cam Little (39), kicker de los Jaguars de Jacksonville, observa su gol de campo de 68 yardas durante la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Raiders de Las Vegas, el domingo 2 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Photo/Steve Marcus)

Cam Little (39), kicker de los Jaguars de Jacksonville, observa su gol de campo de 68 yardas durante la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Raiders de Las Vegas, el domingo 2 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Photo/Steve Marcus)

LAS VEGAS (AP) — Cam Little predijo antes de que comenzara la temporada que alguien rompería el récord de la NFL para el gol de campo más largo.

Dado que Little hizo un gol de 70 yardas en la pretemporada, claramente sabía algo, y el domingo hizo realidad su pronóstico.

Cam Little, de los Jaguars de Jacksonville, rompió un récord de la NFL al patear un gol de campo de 68 yardas al final de la primera mitad contra los Raiders de Las Vegas el domingo, y el entrenador Liam Coen acreditó la patada con haber inspirado a su equipo a una victoria de 30-29 en tiempo extra.

“Si pateas lo suficientemente lejos y lo suficientemente recto, va a entrar”, dijo Little. “Logan (Cooke) y yo tuvimos una especie de uno a uno justo antes de la patada, y le dije: ‘Patea la pelota tan fuerte como pueda’.

“Usualmente, cuando me digo eso, encuentro el éxito”.

Justin Tucker tenía el récord anterior, con un gol de campo de 66 yardas en 2021 que le dio a los Ravens de Baltimore una victoria de 19-17 sobre los Lions de Detroit.

Mientras que la patada de Tucker golpeó el travesaño, la patada de Little pasó libre entre los postes.

“Vas tan atrás, y esa pelota tarda mucho en llegar, así que no quieres celebrar demasiado pronto antes de que la patada entre”, dijo Little. “Y así, una vez que vi que pasó el travesaño, supe que era buena”.

Little llegó al juego habiendo fallado tres de sus últimas cuatro patadas, incluyendo un intento de punto extra. Pero Coen dijo que nunca perdió la fe en el pateador de segundo año de Arkansas, por lo que él y el entrenador de equipos especiales Heath Farwell se miraron durante un tiempo muerto antes de la patada y dijeron: “¡Vamos!”.

“Quiero decir, no había manera de que fuéramos a lanzar un Hail Mary”, dijo Coen. “Lo hemos visto hacerlo antes y estamos bajo techo, estamos en un gran espacio para ello, y lo estaba pateando bastante bien en el precalentamiento”.

Y mientras la patada pasaba, Coen corrió al campo para saludar a Little, cuyo récord personal anterior era de 59 yardas el 17 de noviembre de 2024, contra los Lions.

“Fue como si hubiéramos ganado el Super Bowl. Fue lo que nos encendió”, dijo Coen. “Y esa confianza de él, de un chico que ha estado luchando, fue realmente un momento especial para nuestro equipo”.

Perdiendo 6-0, los Jaguars comenzaron en su propia yarda 31 con 28 segundos restantes en la mitad y avanzaron 19 yardas en tres jugadas. Trevor Lawrence detuvo el reloj en el medio del campo para preparar a Little para el gol de campo que rompió el récord.

Little terminó 3 de 3 en goles de campo, incluyendo uno de 48 yardas en el último minuto para enviar el juego a tiempo extra, y convirtió los tres puntos extra. El último proporcionó el margen de victoria.

“Para tu equipo, las jugadas de impulso son enormes”, dijo Little. “Patear un gol de campo, tal vez no uno para ponernos arriba en puntos, pero nos da impulso.

“Cualquier oportunidad que tenga de poner puntos en el tablero para nuestro equipo, se espera que salga y lo haga. Obviamente, sentí que tal vez tuve una parte en el impulso, pero no una gran parte, considerando cuántos muchachos jugaron con todo allá afuera y tuvieron mucho más que ver con esa victoria que yo”.