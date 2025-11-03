Booker anota 28 y Wembanyama tiene una mala noche

Devin Booker (1), de los Suns de Phoenix, toma un disparo sobre Devin Vassell, de los Spurs de San Antonio, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 2 de noviembre de 2025, en Phoenix. (AP Foto/Mike Christy)

PHOENIX (AP) — Devin Booker anotó 28 puntos, Grayson Allen y Ryan Dunn añadieron 17 cada uno y los Suns de Phoenix, con un tiro caliente, le propinaron a Victor Wembanyama y los Spurs de San Antonio su primera derrota por 130-118 el domingo por la noche.

Wembanyama tuvo una noche inusual, anotando nueve puntos al atinar cuatro de 14 tiros mientras capturaba nueve rebotes. Fue la primera vez que se le mantuvo por debajo de los diez puntos desde el 30 de octubre de 2024, cuando Oklahoma City lo limitó a seis.

El francés de 2,23 metros de estatura —quien también tuvo seis pérdidas de balón— había promediado 30,2 puntos y 14,6 rebotes durante el inicio de 5-0 de San Antonio.

Los Suns encestaron 14 de sus primeros 20 triples y lideraron por 31 unidades en el tercer cuarto antes de conformarse con una ventaja de 102-78 al entrar al cuarto período.

Los Spurs se acercaron a 111-97 con 6:24 restantes, pero los Suns anotaron los siguientes 11 puntos.

Phoenix ganó partidos consecutivos por primera vez esta temporada. Booker lanzó diez de 15 desde el campo y tuvo 13 asistencias. La banca de los Suns anotó 50 puntos, liderada por los 15 de Collin Gillespie.

Stephon Castle lideró a los Spurs con 26 unidades. Keldon Johnson anotó 19 desde la banca.

Los Suns lideraron la mayor parte de la primera mitad y extendieron su ventaja a 70-52 al medio tiempo, lanzando 11 de 15 desde la línea de tres puntos.

Booker tuvo 14 puntos y nueve asistencias antes del descanso. Wembanyama solo tuvo dos puntos con un 1 de 5 tiros de campo.