Recuerda CBP a viajeros restricciones agrícolas para el feriado del Día de Muertos

Laredo, Tx.- Mientras las comunidades fronterizas entre Estados Unidos y México se preparan para honrar a sus seres queridos durante el próximo Día de los Muertos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) recuerda a los viajeros que ciertos productos agrícolas, comúnmente utilizados en decoraciones navideñas y ofrendas tradicionales, tienen prohibida la entrada a Estados Unidos. Estos productos pueden ser portadores de plagas y enfermedades dañinas que amenazan la agricultura y los recursos naturales estadounidenses.

Durante este período, los especialistas en agricultura de la CBP suelen encontrar artículos prohibidos destinados a ofrendas y tumbas. Para protegerse contra plagas y enfermedades invasoras, se prohíben ciertos artículos:

Flores

Las flores tradicionales aztecas (cempasúchil) pueden albergar la chinche de la semilla del algodón (Oxycarenus hyalinipennis), una plaga capaz de causar daños significativos a la industria algodonera estadounidense. Otras flores prohibidas incluyen los crisantemos.

Vegetación

La vegetación ornamental, como la Murraya, también conocida como Jazmín Naranja, se utiliza a menudo en altares tradicionales. La Murraya es una planta hospedera del psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri Kuwayama), un insecto transmisor de la enfermedad del enverdecimiento de los cítricos (“huanglongbing”). Esta devastadora enfermedad afecta gravemente a las variedades de cítricos y a las plantas ornamentales, representando una grave amenaza para la industria citrícola estadounidense. La vegetación cortada que se encuentra en ramos también podría estar prohibida.

Frutas

Entre los cítricos prohibidos se encuentran las naranjas, los pomelos, las mandarinas, las naranjas agrias y las limas dulces. Otras frutas populares como las guayabas, los mangos, los melocotones y las granadas también están restringidas.

Categorías generales: Se prohíben ciertas flores, frutas, verduras, plantas en macetas y tierra para evitar la introducción de enfermedades de las plantas, insectos invasores y nematodos parásitos.

Para salvaguardar la agricultura de Estados Unidos, los especialistas agrícolas de la CBP inspeccionan todos los productos vegetales y agrícolas que ingresan. Los viajeros deben declarar todos estos productos al ingresar. Si se encuentran artículos prohibidos, se les puede retener o denegar la entrada, incluso si están destinados a uso cultural o personal. Declarar todos los productos vegetales y agrícolas al ingresar es un paso simple pero crucial para proteger la agricultura y los recursos naturales.

“Nuestros dedicados especialistas en agricultura trabajan diligentemente para proteger los recursos agrícolas vitales de nuestra nación de plagas y enfermedades invasoras”, declaró el subcomisionado interino de la CBP, John Modlin. “Entendemos la profunda importancia cultural del Día de los Muertos y animamos a los viajeros a honrar sus tradiciones responsablemente, familiarizándose con los artículos prohibidos antes de cruzar la frontera. Declarar todos los productos agrícolas es un paso simple pero crucial que ayuda a prevenir daños ecológicos y económicos, garantiza cruces fronterizos sin problemas y evita posibles sanciones. Solicitamos la cooperación del público para proteger la agricultura estadounidense para las generaciones futuras”.

No declarar productos agrícolas prohibidos puede resultar en multas considerables. Las sanciones por importaciones personales no declaradas y prohibidas suelen empezar en $300 y pueden aumentar, mientras que las importaciones comerciales pueden enfrentar multas de hasta $250,000.