Sorprende Cameron Norrie al número uno Carlos Alcaraz en el Masters de París

El británico remontó para imponerse 4-6, 6-3 y 6-4, logrando su primera victoria ante un líder del ranking y poniendo fin a la racha de 17 triunfos Masters del español

El español Carlos Alcaraz disputa un punto ante el estadounidense Taylor Fritz en la final del Abierto de Tokio el martes 30 de septiembre del 2025. (AP Foto/Louise Delmotte)

PARÍS.- Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, pareció fuera de ritmo en su derrota el martes por 4-6, 6-3, 6-4 ante Cameron Norrie en la segunda ronda del Masters de París.

El seis veces ganador de un torneo Grand Slam incluso tuvo un animado diálogo con su entrenador Juan Carlos Ferrero después de perder el segundo set.

Norrie aprovechó al máximo y selló la victoria en su segundo punto de partido con un fuerte primer servicio que Alcaraz devolvió largo. Fue la primera victoria de su carrera contra un tenista que se encuentra en el número 1 del mundo.

Alcaraz cometió 54 errores no forzados y ganó solo el 64% de sus puntos con el primer servicio para sufrir su tercera derrota en ocho partidos contra Norrie. Fue su primer encuentro en un torneo en interiores.

La derrota también puso fin a la racha de 17 victorias consecutivas de Alcaraz en eventos Masters y significa que el segundo clasificado, Jannik Sinner, se moverá a la cima del ranking ATP si gana el torneo. Sinner enfrenta el miércolees a Zizou Bergs.

Norrie enfrentará al ganador del partido del miércoles entre los primos Valentin Vacherot y Arthur Rinderknech.

Vacherot venció al decimocuarto cabeza de serie Jiri Lehecka, el 14to cabeza de serie, en la primera ronda más temprano. Vacherrot se las verás contra Rinderknech el miércoles en la segunda ronda, poco más de dos semanas después de vencerlo en la final del Masters de Shanghái. Vacherot asombró a propios y extraños al superar la fase de clasificación en China para conquistar el primer título de su carrera y ascender en el ranking.

Los preparativos serán un poco diferentes esta vez.

“Nos mantendremos en nuestras propias burbujas. Somos primos, sí, pero no estamos en el mismo equipo, así que no vamos a cenar juntos esta noche”, dijo Vacherot, quien en el circuito juega bajo los colores de Mónaco.

“En Shanghái desayunamos juntos, calentamos juntos, porque estábamos lejos de todos y de todo”, añadió Vacherot. “Él vino a ver mis partidos, yo iba a ver sus partidos, y no teníamos a nadie más en quien apoyarnos. (Esta vez) todas nuestras familias están aquí, así que nos mantendremos en nuestros lados, y espero que ofrezcamos un partido maravilloso”.

El estadounidense y quinto cabeza de serie, Ben Shelton, alcanzó la tercera ronda con una victoria de 7-6 (4), 6-3 sobre Flavio Cobolli. Ahora enfrentará a Andrey Rublev. En el partido tardío, el cuarto cabeza de serie Taylor Fritz juega contra Aleksandar Vukic.

También por la primera ronda el martes, el noveno cabeza Felix Auger-Aliassime y el undécimo Daniil Medvedev se apuntaron victorias.

Nueva sede

El torneo bajo techo se trasladó de su antigua sede de la Bercy Arena —que albergó las finales de baloncesto masculino y femenino en los Juegos Olímpicos de París del año pasado— a La Défense Arena. El recinto multideportivo es el hogar de un equipo de rugby y los aficionados aquí presenciaron las proezas del francés Léon Marchand en la natación de París 2024, así como un concierto de Taylor Swift en mayo del año pasado.

El número dos Jannik Sinner, quien se las verá contra Zizou Bergs en la segunda ronda el miércoles, lo aprecia.

“Es mucho más cómodo. La pista central es más grande. La uno y la dos son grandes pistas”, dijo el italiano, cuatro veces campeón de Grand Slam. “Tenemos algunas instalaciones excelentes donde podemos practicar con un gran gimnasio y todo está dispuesto de manera perfecta”.

El tercer clasificado Alexander Zverev lo encuentra un poco ruidoso.

“Si estás (practicando) en una de las pistas exteriores, tienes el ruido de la pista uno, tienes el ruido de los altavoces de (la pista principal)”, dijo el alemán. “Son muchas cosas alrededor”.