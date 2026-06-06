Reconocen trabajo de Miranda Niño en reunión de Barra de Abogados

Destacando su liderazgo, compromiso social y las diversas actividades que se han impulsado en favor de la población

Nuevo Laredo, Tam.- Se llevó a cabo la reunión ordinaria de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, un encuentro en el que se dieron cita los integrantes de este organismo para fortalecer los lazos de unidad y continuar impulsando acciones en beneficio de la comunidad jurídica y de la sociedad.

​Durante la sesión se realizó la presentación oficial de la galería fotográfica de los expresidentes que han encabezado el organismo a lo largo de los años. Este espacio busca reconocer el legado, la trayectoria y las aportaciones de quienes han contribuido al fortalecimiento de esta importante institución en la ciudad.

​Asimismo, los asistentes expresaron su reconocimiento al trabajo que viene desempeñando el presidente actual, el Lic. Jorge Miranda Niño, destacando su liderazgo, compromiso social y las diversas actividades que se han impulsado en favor de la población, entre las que sobresalen brigadas médicas, asesorías jurídicas gratuitas y programas de apoyo comunitario.

​Los litigantes coincidieron en que la institución continúa consolidándose como una organización cercana a la gente, que promueve la responsabilidad social y el ejercicio profesional con una firme vocación de servicio.

​La reunión concluyó con un mensaje de unidad y el compromiso de seguir trabajando por Nuevo Laredo, fortaleciendo la participación de los profesionales del derecho y manteniendo viva la historia y tradición de la Barra de Abogados.