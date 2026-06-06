Kimi Antonelli logra la pole en Mónaco

MÓNACO (AP) — Kimi Antonelli se quedó el sábado con la pole para el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 por apenas 0,043 segundos, al contener el desafío de Ferrari y Red Bull para mantener el dominio de Mercedes.

Antonelli guardó lo mejor para el final para superar a Max Verstappen, de Red Bull, y con lo que Mercedes aseguró salir desde la primera posición de la parrilla en cada gran premio esta temporada. Lewis Hamilton fue tercero con Ferrari.

“Fue una de esas vueltas que llamamos una vuelta mágica. Pude juntar todo”, indicó Antonelli.

El compañero de equipo de Antonelli, de 19 años, y rival por el título, George Russell, quedó apenas sexto.

La clasificación suele ser más importante en Mónaco que en cualquier otro circuito de la F1 porque es casi imposible adelantar en el estrecho y sinuoso trazado urbano.

Antonelli será ahora el favorito para lograr una quinta victoria consecutiva en un gran premio. Es una hazaña que, entre los pilotos actuales, sólo han conseguido Verstappen y Hamilton. Mercedes busca prolongar su racha de triunfos en todos los grandes premios disputados hasta ahora esta temporada, aunque Lando Norris ganó una carrera sprint en Miami para McLaren.

Antonelli lidera por 43 puntos sobre Russell después de que una tensa batalla rueda a rueda entre ambos en la última carrera en Canadá terminó de forma abrupta por una falla de motor de Russell.

El ritmo de Ferrari en las prácticas del viernes, en las que lideró ambas sesiones, alimentó las esperanzas de una primera victoria desde octubre de 2024 para el equipo italiano, pero al final ninguno de sus autos quedó en la primera fila de la parrilla. Ferrari no contó con su director de equipo, Fred Vasseur, quien se perdió la clasificación por motivos médicos.

Charles Leclerc largará cuarto en su carrera de casa y dejó trabajo por hacer a Ferrari antes de la competencia para reparar los daños después de rozar una barrera en su último intento.

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