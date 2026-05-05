Reconoce Ayuntamiento a trabajadores municipales con más de 40 años de servicio

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas encabezó esta ceremonia, donde se reconoció a 59 trabajadores de tres grupos de antigüedad: más de 25 años, más de 30 años y más de 40 años de servicio, tanto sindicalizados como de confianza. [Agencias]

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas encabezó esta ceremonia, donde se reconoció a 59 trabajadores de tres grupos de antigüedad: más de 25 años, más de 30 años y más de 40 años de servicio, tanto sindicalizados como de confianza. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno de Nuevo Laredo llevó a cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos por años de servicio, en la que se distinguió a servidoras y servidores públicos con una destacada trayectoria laboral de más de 40 años dentro de la administración municipal.

Este evento tuvo como objetivo agradecer el compromiso, profesionalismo y dedicación del personal que, a lo largo de los años, ha contribuido de manera significativa al fortalecimiento del servicio público y a la atención de la ciudadanía,como parte del reconocimiento, se otorgó un incentivo económico.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas encabezó esta ceremonia, donde se reconoció a 59 trabajadores de tres grupos de antigüedad: más de 25 años, más de 30 años y más de 40 años de servicio, tanto sindicalizados como de confianza.

“Este homenaje refleja el valor monumental que poseen para este gobierno y el enorme interés que tengo, como su Presidenta, de celebrar sus triunfos; queremos que guarden este momento en su corazón, que sientan la certeza absoluta de su importancia vital para nuestra gestión. Ustedes son esenciales, son sumamente valiosos, son nuestros más grandes aliados en la construcción de un municipio vanguardista y líder”, expresó la presidenta municipal.

En representación de las y los trabajadores, Mario Reyna González, quien tiene 44 años de trayectoria en el Gobierno Municipal, ofreció unas palabras de agradecimiento y refrendó el compromiso de todos los asistentes, con la administración y el desarrollo de la ciudad.

“Estoy seguro de que hablo por cada uno de mis compañeros cuando digo que es un honor portar el escudo de armas de nuestra ciudad; lo hemos hecho siempre con responsabilidad, con vocación de servicio y con la firme convicción de que nuestro trabajo impacta directamente en la vida de nuestra gente. Alcaldesa, gracias por este gesto. Este reconocimiento no solo honra nuestra trayectoria, también nos motiva a seguir dando lo mejor de nosotros por esta ciudad”, señaló.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal valora y reconoce a quienes, con su labor diaria, fortalecen la administración pública y contribuyen a consolidar la transformación de Nuevo Laredo.