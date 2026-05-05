Recrudece Trump críticas contra papa León XIV y tensa relación bilateral

El papa León XIV en la ordenación de cuatro obispos auxiliares de Roma, en la Basílica San Juan Laterano en Roma, el 2 de mayo del 2026. (AP foto/Andrew Medichini)

El papa León XIV en la ordenación de cuatro obispos auxiliares de Roma, en la Basílica San Juan Laterano en Roma, el 2 de mayo del 2026. (AP foto/Andrew Medichini)

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente lanzó críticas contra el papa León XIV, lo que podría complicar una visita para recomponer relaciones que su secretario de Estado, Marco Rubio, planea realizar esta semana al Vaticano.

En una entrevista con el comentarista conservador Hugh Hewitt, Trump afirmó que el primer pontífice nacido en Estados Unidos está ayudando a Irán y que, además, está haciendo que el mundo sea menos seguro con sus comentarios sobre la importancia de no tratar a los inmigrantes con falta de respeto.

“El papa preferiría hablar del hecho de que está bien que Irán tenga un arma nuclear”, declaró en la entrevista el lunes. “Y no creo que eso sea muy bueno. Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente”.

El papa no ha dicho que Irán deba obtener armas nucleares. Ha pedido más conversaciones de paz, y ha criticado la guerra con Irán en general y las amenazas específicas de Trump de ataques masivos contra civiles. El pontífice también ha subrayado que está reflejando enseñanzas bíblicas y de la Iglesia, no hablando como un rival político de Trump.

León XIV respondió a las críticas más recientes de Trump señalando la tergiversación de sus puntos de vista por parte del presidente estadounidense. Al hablar con reporteros el martes, el papa dijo que la Iglesia católica “durante años se ha pronunciado contra todas las armas nucleares, así que no hay duda al respecto”.

También insistió en que su llamado a la paz y al diálogo en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán está inspirado en la Biblia.

“La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio, predicar la paz. Si alguien quiere criticarme por difundir el Evangelio, que lo haga con la verdad”, dijo León XIV.

Por su parte, Rubio restó importancia a las diferencias entre Trump y el papa León XIV sobre Irán, y afirmó que las críticas recientes de Trump se basaban en su oposición a que Irán pudiera obtener un arma nuclear, la cual —dijo— podría usarse contra millones de católicos y otros cristianos. Rubio dijo que todo el mundo debería oponerse a eso.

“Creo que la mayoría de la gente no puede entender por qué alguien pensaría que es una buena idea que Irán alguna vez tenga un arma nuclear”, dijo Rubio a reporteros en la Casa Blanca.

Aun así, los comentarios más recientes de Trump podrían dificultar la tarea de Rubio cuando vea al pontífice el jueves. A Rubio se le ha pedido con frecuencia que modere o explique la dura retórica de Trump en lo relativo a Europa, la OTAN y Oriente Medio, pero la disputa del mandatario con el pontífice tiene implicaciones políticas internas en Estados Unidos debido a las inminentes elecciones legislativas de mitad de mandato.

El Departamento de Estado informó el lunes que Rubio, un católico practicante que después de este viaje habrá visitado Italia o el Vaticano al menos tres veces en el último año, viajará a Roma y a la Ciudad del Vaticano el jueves y el viernes.

Trump arremetió contra León XIV en redes sociales el mes pasado, diciendo que el papa era indulgente con el crimen y el terrorismo por sus comentarios sobre las políticas del gobierno en cuanto a inmigración y deportaciones, así como acerca de la guerra de Irán. León XIV dijo después que Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra.

Más tarde, Trump publicó en redes sociales una imagen en la que se comparaba a sí mismo con Jesucristo, que luego borró tras una reacción adversa. Se ha negado a disculparse con el sumo pontífice y ha intentado restar importancia a la publicación en redes sociales diciendo que pensó que la imagen era de él como un médico.

La tensión se ha extendido a la política italiana, donde la primera ministra Giorgia Meloni, una aliada de Trump desde hace mucho tiempo, expresó su desacuerdo con los comentarios de Trump sobre el papa.

Trump, a su vez, la criticó, mientras aumenta su enojo contra los aliados de la OTAN por lo que considera una falta de apoyo a la guerra de Irán.

En respuesta a los comentarios más recientes de Trump criticando al papa, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, afirmó en una publicación en redes sociales que eran “ni aceptables ni útiles para la causa de la paz”.

“Reafirmo mi apoyo a cada acción y palabra del papa León; sus palabras son un testimonio del diálogo, del valor de la vida humana y de la libertad. Esta es una visión compartida por nuestro gobierno, que está comprometido, a través de la diplomacia, a garantizar estabilidad y paz en todas las zonas donde existan conflictos”, escribió Tajani.

Se prevé que Rubio se reúna con Meloni y Tajani el viernes.