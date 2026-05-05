Quedan fuera Woods y Mickelson del Campeonato de la PGA

Dustin Johnson despeje en el tee del octavo hoyo durante la tercera ronda del torneo de LIV Golf, el sábado 18 de abril de 2026, en Naucalpán, México. (Mateo Villalba/LIV Golf vía AP)

Dustin Johnson despeje en el tee del octavo hoyo durante la tercera ronda del torneo de LIV Golf, el sábado 18 de abril de 2026, en Naucalpán, México. (Mateo Villalba/LIV Golf vía AP)

CIUDAD DE MÉXICO.- Tiger Woods está oficialmente fuera del Campeonato de la PGA. Lo mismo ocurre con Phil Mickelson, quien ha disputado apenas un torneo de LIV Golf este año al afrontar un asunto de salud familiar y se retiró poco después de que se anunciara el martes la lista de 154 jugadores que estarán en el Aronimink Golf Club.

Y la gran sorpresa fue Dustin Johnson, a quien se le extendió una de las invitaciones especiales para el Campeonato de la PGA la próxima semana pese a que su elegibilidad venció el año pasado.

“Muy emocionado. Quiero jugar en todos los majors”, comentó Johnson desde el torneo de LIV Golf en Virginia. “Siento que mi juego todavía es lo suficientemente bueno como para competir con todos y aún puedo ganar. La PGA fue lo bastante amable como para darme una invitación. Así que sí, estoy muy, muy feliz y agradecido por eso”.

La PGA de Estados Unidos reservó dos plazas por si los ganadores de dos torneos de la Gira de la PGA, el Truist Championship y el Myrtle Beach Classic, no son ya elegibles.

Scottie Scheffler es el campeón defensor en el segundo grande del año, que regresa a Aronimink por primera vez desde que Gary Player ganó en 1972.

Johnson está entre los 30 jugadores que compitieron en Aronimink cuando fue sede del BMW Championship en 2018, cuando Keegan Bradley derrotó a Justin Rose en un desempate que no terminó hasta el lunes debido a la lluvia.

El comité del Campeonato de la PGA es el menos transparente a la hora de completar el lote para su major, con 33 jugadores que recibieron invitaciones especiales.

La mayoría de ellos figuran dentro de los 100 primeros del ranking mundial. El Campeonato de la PGA procura contar con los 100 mejores y a menudo se extiende unos puestos más allá del top 100 para asegurarse de que nadie se cuele en la última semana antes del major.

Otorgó invitaciones al inglés Andy Sullivan (102), el español Ángel Ayora (103), Keith Mitchell (104), Chandler Blanchet (106) y Billy Horschel (107).

Se esperaba que Woods no jugara. Fue arrestado el 27 de febrero bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol y recibió permiso de un juez de Florida para buscar tratamiento fuera del país. Woods no ha jugado un major desde el Abierto Británico de 2024.

Mickelson no ha dicho públicamente qué está afrontando en casa. Su único evento LIV Golf fue en Sudáfrica en marzo. No jugó el Masters.

La PGA de Estados Unidos también otorgó una plaza a Ian Holt, ganador dos veces este año en el Korn Ferry Tour y lidera la lista de puntos, y al japonés Kota Kaneko por el ranking de federaciones de los circuitos de todo el mundo. El Campeonato de la PGA toma jugadores de los tres circuitos principales. Kaneko fue cuarto en el Japan Golf Tour.

Johnson, exnúmero 1 del mundo y con dos majors, ha sido elegible para todos los majors desde el Masters de 2009. No jugó en tres de ellos por lesión o por tomarse un tiempo alejado del golf (Campeonato de la PGA de 2014).

Su exención de 10 años por ganar el Abierto de Estados Unidos vence después de este año. No es elegible para el Abierto Británico, que históricamente no ofrece exenciones especiales.

Luke Donald, capitán del equipo de Europa en la Copa Ryder, recibió una invitación, lo cual es una tradición del Campeonato de la PGA. El capitán estadonidense Jim Furyk, no jugará. Vijay Singh, dos veces campeón del torneo, y el argentino, campeón del PGA senior de 2025, optaron por no jugar.