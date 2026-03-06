Recibe Valles del Paraíso atención directa con ‘Presidencia Cerquita de Ti’

La secretaria de Bienestar Social destacó que este programa tiene como objetivo acercar el gobierno a las colonias y brindar soluciones oportunas a la ciudadanía. [Agencias]

La secretaria de Bienestar Social destacó que este programa tiene como objetivo acercar el gobierno a las colonias y brindar soluciones oportunas a la ciudadanía. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Entre diálogo directo, gestiones y atención personalizada, familias de la colonia Valles del Paraíso participaron en una nueva jornada del programa “Presidencia Cerquita de Ti”, donde el Gobierno Municipal acercó servicios y dependencias para escuchar de primera mano las necesidades de las y los vecinos.

En representación de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, la secretaria de Bienestar Social, Liliana Arjona Barocio, encabezó la jornada de atención ciudadana, escuchando de manera directa las solicitudes de las y los vecinos y canalizando sus necesidades a las áreas correspondientes.

Durante la actividad se instalaron módulos de diversas dependencias municipales, donde las y los ciudadanos pudieron realizar trámites, recibir asesoría y plantear inquietudes relacionadas con servicios públicos, programas sociales y gestiones comunitarias, fortaleciendo así el vínculo entre el gobierno municipal y la población.

La secretaria de Bienestar Social destacó que este programa tiene como objetivo acercar el gobierno a las colonias y brindar soluciones oportunas a la ciudadanía.

“Por instrucción de nuestra alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, seguimos llevando el gobierno directamente a las colonias para escuchar a la gente y atender sus necesidades de manera inmediata. ‘Presidencia Cerquita de Ti’ es un espacio donde las familias pueden dialogar con sus autoridades y recibir el apoyo que requieren”, expresó Liliana Arjona Barocio.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal mantiene un gobierno cercano, sensible y atento a las necesidades de las y los neolaredenses, promoviendo espacios de participación donde la ciudadanía pueda ser escuchada y atendida de manera directa.