Refuerzan protección a la niñez en Centro de Autismo del DIF Nuevo Laredo

Durante esta actividad se aplicaron un total de 121 dosis de diferentes vacunas del esquema básico y de refuerzo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de fortalecer la protección de la salud de la niñez, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo llevó a cabo una jornada de vacunación en el Centro de Autismo, donde personal médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aplicó diversas vacunas a niñas y niños usuarios de este espacio.

La jornada preventiva fue realizada con apoyo del personal de la Clínica Hospital Agosto 12 del ISSSTE en Nuevo Laredo, quienes brindaron atención médica directa a las y los menores, garantizando la actualización de su esquema de vacunación y reforzando las acciones de prevención para cuidar su bienestar.

Durante esta actividad se aplicaron un total de 121 dosis de diferentes vacunas del esquema básico y de refuerzo. Entre ellas, se suministraron 44 vacunas contra el sarampión, además de 34 dosis contra la influenza, 9 vacunas contra COVID-19, 15 contra neumococo, 13 de triple viral, 5 de DPT y una dosis de vacuna hexavalente, contribuyendo así a fortalecer la protección y el desarrollo saludable de las niñas y niños atendidos en este centro especializado.

El Sistema DIF Nuevo Laredo destacó que este tipo de acciones forman parte del compromiso permanente de promover la salud y el desarrollo integral de la infancia, particularmente de quienes requieren atención especializada, mediante la coordinación con instituciones del sector salud.

Asimismo, se reconoció el respaldo y la colaboración del ISSSTE para acercar estos servicios directamente al Centro de Autismo, lo que permite brindar atención preventiva oportuna y generar entornos más seguros y saludables para las niñas y niños de la ciudad.

Con estas acciones, el Sistema DIF Nuevo Laredo refrenda su compromiso de seguir sumando esfuerzos institucionales para proteger lo más valioso de la comunidad: la salud y el bienestar de la niñez.