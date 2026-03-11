Realizará COMAPA actividades en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Nuevo Laredo llevará a cabo una serie de actividades de concientización dirigidas a estudiantes y empresas de la ciudad.
Estas acciones se realizan alineadas al lema de este año promovido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, el cual resalta la importancia de garantizar el acceso al agua como un factor clave para el desarrollo, la salud y el bienestar de las comunidades.
Como parte de estas actividades, el organismo realizará recorridos guiados en la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR) y en la Planta Suroriente, donde alumnos y representantes de empresas podrán conocer de cerca los procesos de tratamiento del agua, así como la importancia de la infraestructura hidráulica y sanitaria que permite brindar este servicio esencial a la población.
Durante estas visitas, personal de COMAPA compartirá información sobre el funcionamiento del sistema de saneamiento, además de fomentar entre los participantes la importancia del uso responsable del agua y la participación ciudadana en su cuidado.
COMAPA Nuevo Laredo destacó que generar conciencia en las nuevas generaciones y en los distintos sectores de la sociedad es fundamental para garantizar la disponibilidad del agua hoy y en el futuro, por lo que estas actividades forman parte de los esfuerzos permanentes del organismo para promover la educación y la cultura del agua.
Finalmente, el organismo reiteró el llamado a la ciudadanía a valorar y cuidar este recurso vital, recordando que el acceso al agua y su preservación son responsabilidades compartidas que impactan directamente en la calidad de vida y en la igualdad de oportunidades para todos.
A través de sus redes sociales se estarán compartiendo y dando a conocer estas y más actividades realizadas por el organismo.