Nuevo Laredo, sede de la Eliminatoria Estatal de Futbol categoría 2010 y menores

La competencia se desarrollará en el estadio de futbol de la Ciudad Deportiva

La realización de este tipo de torneos contribuye además a fortalecer la actividad deportiva en la región. [Agencias]

La realización de este tipo de torneos contribuye además a fortalecer la actividad deportiva en la región. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Del 13 al 15 de marzo de 2026, la ciudad de Nuevo Laredo será sede de la Eliminatoria Estatal de Futbol en la categoría 2010 y menores, torneo organizado por la Asociación de Futbol Federado del Estado de Tamaulipas en coordinación con la Dirección de Deportes del Gobierno Municipal.

La competencia se desarrollará en el estadio de fútbol de la Ciudad Deportiva, donde equipos provenientes de distintas regiones del estado disputarán su clasificación a la etapa nacional, en un encuentro que reunirá a jóvenes futbolistas y cuerpos técnicos en uno de los espacios deportivos más importantes de la ciudad.

El equipo campeón y el subcampeón de esta eliminatoria obtendrán el derecho de representar a Tamaulipas en el torneo nacional que se celebrará en Monclova, Coahuila.

La designación de Nuevo Laredo como sede de esta eliminatoria estatal responde a la infraestructura deportiva con la que cuenta la ciudad, así como a su capacidad organizativa para albergar competencias de carácter estatal y regional.

En fechas recientes, la ciudad también ha sido sede de otras competencias estatales en disciplinas como rodeo y ajedrez, lo que consolida a Nuevo Laredo como un punto de encuentro para eventos deportivos y actividades que promueven la participación de jóvenes atletas de todo Tamaulipas.

La realización de este tipo de torneos contribuye además a fortalecer la actividad deportiva en la región y a posicionar a la ciudad como un espacio adecuado para la organización de eventos que convocan a participantes de distintos municipios del estado.