Desde la mañanera, Claudia Sheinbaum encabeza entrega de viviendas en Tamaulipas

En Tamaulipas, la meta de construcción de vivienda incrementó de 43 mil a 84 mil 26

Durante la conexión a la conferencia mañanera, desde el fraccionamiento Todos por Tamaulipas, entregaron su nueva vivienda a Thania Nayeli Martínez Hernández, beneficiaria del programa Vivienda para el Bienestar. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- La meta del programa Vivienda para el Bienestar registra un avance de casi 60 por ciento en Tamaulipas, afirmó Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien luego de un enlace virtual con la presidenta Claudia Sheinbaum, y acompañada del director de Infonavit, Octavio Romero Oropeza reconoció que, con el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, al término del sexenio se podría abatir el rezago de vivienda en este estado. “Vamos por eso”, expresó.

Durante la conexión a la conferencia mañanera, desde el fraccionamiento Todos por Tamaulipas, entregaron su nueva vivienda a Thania Nayeli Martínez Hernández, beneficiaria del programa Vivienda para el Bienestar, de un total de 42 nuevas viviendas.

“De la mano de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a seguir llevando vivienda, bienestar, certeza jurídica y justicia a todo México. Porque cuando una familia recibe las llaves de su casa, no solo recibe las paredes, el techo, recibe la seguridad, recibe la justicia y recibe un nuevo comienzo. Eso es la Cuarta Transformación”, afirmó Vega Rangel.

Agregó que de la meta inicial de 43 mil viviendas para el estado, el número se incrementó a 84,026, lo que representa una inversión de 50 mil millones de pesos, generando 252 mil empleos directos y 378 mil indirectos. Informó que, en la entidad, el Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ya tienen cerca del 60 por ciento de la meta sexenal, mientras que, en escrituración se han entregado 3 mil 350 escrituras.

AGRADECE AMÉRICO EL RESPALDO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

El gobernador Américo Villarreal Anaya agradeció la distinción de realizar la entrega de vivienda desde Tamaulipas y destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y su preocupación para impulsar el bienestar y el desarrollo humano.

“Compartir este momento es un momento humano, es un momento de vivencia muy valorable en que podemos decir y percibir que nos da mucho gusto que te esté yendo bien, porque es muy seguro que si a ti te va bien, a nosotros también nos va a ir bien y que podamos seguir construyendo esta gran sociedad que nos merecemos los mexicanos y, sobre todo, en esta gran entidad que es nuestro Tamaulipas”, mencionó.

CONTRATADAS Y EN CONSTRUCCIÓN 45 MIL 500 VIVIENDAS EN TAMAULIPAS

En el evento, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que en Tamaulipas están contratadas y en construcción 45,500 viviendas y este año la cifra podría incrementarse en 10,000 más, lo que permitiría alcanzar el 90 % de la meta sexenal, además de que se beneficiará a 289 mil familias con la reestructuración de los créditos impagables y la liberación de 17 mil escrituras de manera gratuita.

“Estamos avanzando muy rápido aquí; Tamaulipas es de los estados donde más avances traemos en Vivienda para el Bienestar”, reconoció el funcionario.

Explicó que en el fraccionamiento Todos por Tamaulipas se construyen 935 viviendas y ya se han entregado 277.

A nombre de las y los beneficiarios del Infonavit, Karla Gabriela Ríos Rodríguez agradeció a las autoridades por la entrega de su vivienda. “Gracias a ustedes, mis hijos van a tener un hogar digno”, expresó.