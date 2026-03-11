Anuncia Orlando City salida del técnico Óscar Pareja tras tres derrotas

Martín Perelman asumirá como entrenador interino luego del inicio negativo del equipo en la MLS

Oscar Pareja, centro, entrenador de Orlando City, reacciona durante el segundo tiempo del partido de la MLS contra el Toronto FC, el 27 de abril de 2024, en Orlando, Florida. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack, Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Orlando City y el entrenador colombiano Oscar Pareja acordaron separarse apenas tres partidos después de iniciada la temporada de la Major League Soccer.

Orlando City viene de una derrota el sábado por 5-0 ante New York City FC, la tercera caída consecutiva del equipo.

Pareja asumió como entrenador de Orlando antes de la temporada 2020. El equipo llegó a los playoffs en cada año de su gestión y alcanzó las semifinales en 2024.

El asistente Martín Perelman asumirá como entrenador interino.

“Quiero agradecer a Oscar por la dedicación, el liderazgo y el profesionalismo que aportó a nuestro club. Nos entregó uno de los momentos más significativos en la historia de Orlando City con la Lamar Hunt Open Cup de 2022 y ayudó a establecer la base competitiva que nos ha impulsado hacia adelante, destacada por nuestra racha vigente, récord del club, de seis clasificaciones consecutivas a los playoffs, que actualmente es la más larga en la MLS”, manifestó en un comunicado Ricardo Moreira, gerente general y director deportivo de Orlando.

Pareja tuvo etapas previas como entrenador con FC Dallas y Colorado Rapids, así como con Tijuana de la Liga MX.

Concluye su etapa en Orlando con un registro de 103-72-66 al mando.

“Juntos, compartimos momentos que se quedarán conmigo para siempre. Si bien es el momento adecuado para que tanto el Club como yo tomemos nuevos rumbos, me voy orgulloso del trabajo que hicimos y con un profundo agradecimiento a las personas que lo hicieron posible”, indicó Pareja sobre su tiempo en Orlando.