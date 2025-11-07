Realizan en la UAT-Nuevo Laredo Diálogos sobre la Reforma Electoral

Nuevo Laredo, Tam.- Con la participación de profesionistas del derecho, universitarios, egresados, diputados y sociedad civil, se realizaron en la UAT-Nuevo Laredo y simultáneamente en cinco municipios más de Tamaulipas, los Diálogos sobre la Reforma Electoral, este jueves.
Para poner en marcha esta consulta ciudadana, el Rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, emitió un mensaje virtual que fue escuchado en las diversas sedes: Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Mante y Tampico.
“Estimada comunidad universitaria, nos reunimos para iniciar un ejercicio académico y cívico que busca aportar ideas, análisis y propuestas que fortalezcan el desarrollo democrático del país. Es para la UAT, un honor abrir sus puertas al diálogo, al pensamiento crítico y a la participación plural e informada en un tema que forma parte de la vida pública: la Reforma Electoral”, mencionó Anaya Alvarado.
“Hacemos un reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su visión y compromiso con los procesos de transformación nacional y por subrayar que la participación ciudadana debe estar al centro de cualquier reforma electoral orientada a fortalecer la democracia”, enfatizó el rector al resaltar también la labor del gobernador Américo Villarreal Anaya, por dar seguimiento a estas iniciativas y por ser un ejemplo de liderazgo democrático.
En el Centro de Excelencia de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Nuevo Laredo, se dieron cita los panelistas, moderador, relator y público en general, para participar en la consulta ciudadana Diálogos sobre la Reforma Electoral.
Los temas abordados en este foro fueron: Libertades políticas, regulación de la competencia política, libertad de difusión de ideas y opiniones.
En el primer día de los Diálogos sobre la Reforma Electoral, se tuvo una activa participación de los panelistas, diputados, docentes, ex a UAT y público en general, quienes desde sus diversas trincheras hicieron sus aportaciones para robustecer este importante evento.
El director de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la UAT, René Adrián Salinas Salinas, destacó el interés mostrado en este ejercicio democrático.
“Lo que hoy se dijo por muchos de ustedes se va a plasmar y se presentará este viernes en un evento en ciudad Victoria. Lo importante es que las voces se escucharon y lo importante es mandarlas a México para que los legisladores lleven a cabo su labor a partir de la reflexión sobre estas ideas torales”, remarcó.
Será este viernes en Ciudad Victoria, cuando a la 1:00 de la tarde se lleve a cabo la Audiencia Pública Diálogos de Consulta para la Reforma Electoral, en donde se entregarán las aportaciones que refuercen este relevante ejercicio democrático.
Fotos: José García/Líder Web