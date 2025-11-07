El Dólar
Compra:
$17.30
Venta:
$18.70
EN VIVO

Green anota 29 puntos en su debut con Suns, que doblegan a Clippers por 115-102

Green, quien se perdió los primeros ocho compromisos de los Suns debido a una distensión en el muslo derecho, jugó 23 minutos y acertó diez de 20 tiros de campo, incluyendo seis de 13 desde la línea de tres puntos

Jalen Green, base de los Suns de Phoenix, dispara frente a Derrick Jones Jr., de los Clippers de Los Ángeles, en el duelo del jueves 6 de noviembre de 2025 (AP Foto/Ross D. Franklin)
AP

PHOENIX (AP) — Jalen Green anotó 29 puntos en su debut con Phoenix, Devin Booker añadió 24 unidades y los Suns vencieron el jueves 115-102 a los diezmados Clippers de Los Ángeles.

Green, quien se perdió los primeros ocho compromisos de los Suns debido a una distensión en el muslo derecho, jugó 23 minutos y acertó diez de 20 tiros de campo, incluyendo seis de 13 desde la línea de tres puntos.

El escolta fue adquirido a Houston en el receso previo a la campaña como parte del canje de siete equipos que envió a Kevin Durant de Phoenix a los Rockets.

Grayson Allen, quien jugó a pesar de una enfermedad, anotó 18 puntos, Mark Williams totalizó 13 unidades y nueve rebotes, y Royce O’Neale sumó 17 tantos, incluidos 11 en el tercer cuarto cuando Phoenix superó a Los Angeles por 40-23 para tomar una ventaja de 91-74.

Los Clippers perdieron su tercer partido consecutivo. Jugaron sin James Harden, quien se ausentó por razones personales, y sin Kawhi Leonard, quien estuvo fuera por un esguince en el tobillo derecho.

Ivica Zubac lideró a los Clippers con 23 puntos y 11 rebotes. Cam Christie anotó 17 desde el banquillo, John Collins registró 13 y Bogdan Bogdanovic 12.

Defensa de Broncos brilla en triunfo ante Raiders pese a fallas ofensivas y de equipos especiales

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.