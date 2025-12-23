Realiza Tránsito Estatal convivencia navideña con niñas y niños de la colonia Blanca Navidad

La posada incluyó dulces, juguetes, piñatas y mensajes preventivos para fortalecer cercanía ciudadana y cultura vial

Durante la jornada, los menores disfrutaron de la entrega de dulces y juguetes, lo que generó un ambiente de alegría y convivencia familiar. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Niños y niñas de la colonia Blanca Navidad, recibieron la visita de personal de la Dirección de Tránsito Estatal, quienes realizaron una convivencia con motivo de las fiestas decembrinas.

La actividad se llevó a cabo a unos días de celebrarse la Navidad, como parte de una posada organizada por elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Durante la jornada, los menores disfrutaron de la entrega de dulces y juguetes, lo que generó un ambiente de alegría y convivencia familiar en este sector de la ciudad.

Como parte de la celebración, también se rompieron piñatas tradicionales, permitiendo a los niños participar de manera activa en las dinámicas propias de la temporada.

El personal de Tránsito Estatal aprovechó el encuentro para compartir mensajes de cercanía y reforzar la confianza entre la ciudadanía y las corporaciones de seguridad.

Asimismo, se brindaron recomendaciones básicas para promover una Navidad segura, tanto en el hogar como en la vía pública.

Autoridades destacaron que este tipo de acciones contribuyen a fortalecer el vínculo social, fomentar la cultura de la prevención y promover la denuncia como herramientas para la construcción de comunidades más seguras.