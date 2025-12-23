Provoca automovilista choque con motociclista al invadir vía en la avenida César López de Lara

Tras el choque, el joven motociclista resultó con diversas lesiones, por lo que recibió atención médica, mientras que los vehículos presentaron daños de consideración. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial se registró en el cruce de la avenida César López de Lara y la calle 5 de Febrero, dejando como saldo daños materiales y un motociclista con lesiones que requirieron atención médica.

En el percance se vio involucrada una camioneta Honda BR-V, color blanco, modelo 2020, con placas de Tamaulipas, la cual era conducida por Rosalinda, de 36 años de edad.

Asimismo, una motocicleta Italika, color negro, con placas del mismo estado, tripulada por Cristian, de 25 años, quien circulaba por la citada avenida al momento del impacto.

De acuerdo con el peritaje preliminar, la conductora de la camioneta transitaba de sur a norte sobre César López de Lara y, al llegar a la intersección con 5 de Febrero, realizó una vuelta hacia el poniente.

Durante esta maniobra, la automovilista invadió la vía de preferencia, lo que provocó que la unidad fuera impactada por el motociclista, quien se desplazaba de norte a sur por López de Lara.

Al lugar acudió el ajustador de la compañía aseguradora de la camioneta, quien se hizo cargo del pago correspondiente por la reparación de los daños materiales y los gastos médicos derivados del accidente.