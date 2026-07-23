Investigan muerte de bebé por posible broncoaspiración en el Hospital Civil

El menor de tres meses llegó sin signos vitales al nosocomio; la necropsia determinará la causa oficial del fallecimiento

La madre del menor relató que durante la madrugada se percató de que su hijo se encontraba frío y tenía restos de vómito en la boca, por lo que decidió trasladarlo de inmediato al Hospital Civil en busca de atención médica. [Carlos Figueroa/Líder Web]

La madre del menor relató que durante la madrugada se percató de que su hijo se encontraba frío y tenía restos de vómito en la boca, por lo que decidió trasladarlo de inmediato al Hospital Civil en busca de atención médica. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un bebé de tres meses de nacido falleció luego de ser trasladado por su madre al Hospital Civil, donde el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, el reporte médico indicó que el menor habría sufrido una broncoaspiración y no presentaba huellas visibles de violencia.

De acuerdo con la información disponible, la madre del menor relató que durante la madrugada se percató de que su hijo se encontraba frío y tenía restos de vómito en la boca, por lo que decidió trasladarlo de inmediato al nosocomio en busca de atención médica.

Al arribo al Hospital Civil, el personal de salud realizó la valoración correspondiente y confirmó el fallecimiento del bebé, por lo que dio aviso a las autoridades ministeriales para el inicio de las diligencias legales.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos e iniciar la carpeta de investigación correspondiente, conforme al protocolo establecido para este tipo de casos.

Durante la inspección inicial, las autoridades informaron que el cuerpo del menor no presentaba señales visibles de violencia, por lo que la principal línea preliminar apunta a una posible broncoaspiración; sin embargo, la causa del fallecimiento deberá ser confirmada mediante los estudios periciales.

Por instrucciones del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado a una funeraria habilitada para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento que permitirá establecer con precisión la causa del deceso.

Las autoridades señalaron que será el resultado de la necropsia y las investigaciones ministeriales el que determine oficialmente las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento del menor.