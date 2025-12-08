Realiza embajador Ron Johnson primera visita a los Dos Laredos

Nuevo Laredo, Tam. —El Embajador de los Estados Unidos en México Ronald
Johnson, realizó su primera visita oficial a la región de los Dos Laredos con el propósito de
fortalecer la relación bilateral y conocer de primera mano el trabajo que se realiza en esta
frontera clave para la cooperación comercial y de seguridad entre ambos países.
Durante su estancia, el Embajador sostuvo un encuentro con el equipo del Consulado
General en Nuevo Laredo, donde recibió información detallada sobre las operaciones
consulares, los retos de seguridad que enfrenta la región y las iniciativas en curso para
apoyar a ciudadanos y residentes. Destacó la importancia estratégica de esta frontera,
señalando que, “Los Dos Laredos representan un puente fundamental entre nuestras
naciones; su seguridad, dinamismo y crecimiento son prioridades compartidas”.
Como parte de su agenda, el Embajador Johnson se reunió también con líderes
comunitarios, empresariales y autoridades locales, quienes han desempeñado un papel
esencial en la apertura de nuevas oportunidades para el comercio internacional y el
fortalecimiento de la industria maquiladora. Estas conversaciones reafirmaron el
compromiso mutuo de impulsar proyectos que fomenten la competitividad y el desarrollo
económico de la región.
La primera visita del Embajador a los Dos Laredos marca un paso significativo hacia la
consolidación de una relación más estrecha, colaborativa y orientada al bienestar de las
comunidades fronterizas.