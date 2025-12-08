Realiza embajador Ron Johnson primera visita a los Dos Laredos

Nuevo Laredo, Tam. —El Embajador de los Estados Unidos en México Ronald

Johnson, realizó su primera visita oficial a la región de los Dos Laredos con el propósito de

fortalecer la relación bilateral y conocer de primera mano el trabajo que se realiza en esta

frontera clave para la cooperación comercial y de seguridad entre ambos países.

Durante su estancia, el Embajador sostuvo un encuentro con el equipo del Consulado

General en Nuevo Laredo, donde recibió información detallada sobre las operaciones

consulares, los retos de seguridad que enfrenta la región y las iniciativas en curso para

apoyar a ciudadanos y residentes. Destacó la importancia estratégica de esta frontera,

señalando que, “Los Dos Laredos representan un puente fundamental entre nuestras

naciones; su seguridad, dinamismo y crecimiento son prioridades compartidas”.

Como parte de su agenda, el Embajador Johnson se reunió también con líderes

comunitarios, empresariales y autoridades locales, quienes han desempeñado un papel

esencial en la apertura de nuevas oportunidades para el comercio internacional y el

fortalecimiento de la industria maquiladora. Estas conversaciones reafirmaron el

compromiso mutuo de impulsar proyectos que fomenten la competitividad y el desarrollo

económico de la región.

La primera visita del Embajador a los Dos Laredos marca un paso significativo hacia la

consolidación de una relación más estrecha, colaborativa y orientada al bienestar de las

comunidades fronterizas.